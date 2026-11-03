Raptadu: రాప్తాడు నిందితుడి కాలు తొలగించారు..
రాప్తాడులో జరిగిన హృదయ విదారక ఘటన గురించి అందరికీ తెలిసిందే. పదవ తరగతి చదువుతున్న ఒక అమాయక బాలికపై 21 ఏళ్ల సైకో ఎలక్ట్రిక్ చైన్తో దాడి చేసి, ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరచడం తెలుగు ప్రజలందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు తక్షణ న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేయగా, ప్రభుత్వం దీనిని తీవ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
Raptadu
ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, నిందితుడికి అత్యంత కఠినమైన శిక్ష పడేలా చూడాలని ఆదేశించారు. మంత్రి లోకేష్ కూడా మొదటి నుంచీ ఈ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ, తగిన చర్యలు తీసుకునేలా పర్యవేక్షించారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, హేమంత్ అనే ఈ సైకో కుడి కాలును వైద్య బృందం తొలగించింది. దీనికి సంబంధించిన చిత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నిందితుడు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసులు అతని కాళ్లపైకి కాల్పులు జరపడంతో, కణజాలం, అవయవాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.
వైద్య బృందం పరిస్థితిని సమీక్షించి, కాలును తొలగించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదని నిర్ధారించింది. ఇప్పటికే శస్త్రచికిత్స ద్వారా అతని కుడి కాలును తొలగించారు. ఆసుపత్రి పడకపై ఉన్న నిందితుడి చిత్రం, అందులో అతని కుడి కాలు లేకపోవడాన్ని చూసిన చాలామంది, ఇది ఒక రకమైన తక్షణ న్యాయం అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఈ విషయంలో పోలీసు శాఖ, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను ప్రజలు అభినందిస్తున్నారు. ఈ నిందితుడిపై మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసులో మరింత కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.