మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు కన్నుమూత
గుంటూరు మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు (83) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన.. గుంటూరులోని రమేశ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 39 యేళ్ళ వయసులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన రాయపాటి సుధీర్ఘకాలం పాటు రాజకీయాల్లో కొనసాగారు. ఆయన మరణ వార్త తెలియడంతో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాతో పాటు రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
గత కొంతకాలంగా కేన్సర్తో బాధపడుతూ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన ఆయన.... ఇటీవల మళ్లీ కేన్సర్ తిరగబెట్టింది. దీంతో ఆయనను ఈ నెల 23వ తేదీన గుంటూరులోని రమేశ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు ఐసీయూలో వెంటిలేటర్పై ఉంచి ప్రత్యేక వైద్యం అందిస్తూ రాగా, ఆయన ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచినట్టు వైద్యులు తెలిపారు.
కాగా, 1943లో జన్మించిన రాయపాటి సాంబశివరావు... 1972లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఐదు సార్లు లోక్సభ ఎంపీగా, ఒకసారి రాజ్యసభ ఎంపీగా పనిచేశారు. 1982 నుంచి 1988 వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా సేవలందించారు. 1996, 1998, 2004, 2009, 2014లో లోక్సభ ఎంపీగా ఆయన విజయం సాధించారు. 1982 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగిన ఆయన.. 2014లో తెదేపాలో చేరారు. 2014లో ఆ పార్టీ తరఫున నరసరావుపేట నుంచి ఎంపీగా గెలుపొందారు.
రాయపాటి మృతిపట్ల పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. రాయపాటి సాంబశివరావు కేవలం రాజకీయాల్లోనే కాకుండా వ్యాపార, విద్యా రంగాల్లో కూడా ఆయన తనదైనముద్ర వేశారు. పలు విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పి ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను అందించడంలో విశేష సేవలు అందించారు.