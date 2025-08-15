ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.6 లక్షల జరిమానా విధించిన కోర్టు
రెడ్ సాండర్స్ యాంటీ-స్మగ్లింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ (RSASTF) దర్యాప్తు చేసిన కేసులో తమిళనాడుకు చెందిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్కు రెడ్ సాండర్స్ స్పెషల్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ కోర్టు ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ.6 లక్షల జరిమానా విధించింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తిరువన్నామలై జిల్లాకు చెందిన చిన్నస్వామి ఈ ఆరోపణలకు దోషిగా న్యాయమూర్తి నరసింహం మూర్తి నిర్ధారించారు.
తిరుపతి జిల్లాలోని నాగపట్ల తూర్పు బీట్ పరిధిలోని చామల రేంజ్లో ఎర్రచందనం దుంగలను అక్రమంగా రవాణా చేస్తుండగా ఆయనను గతంలో అరెస్టు చేశారు. ఎల్. సుబ్బ రాయుడు నేతృత్వంలో ఎస్పీ పి. శ్రీనివాస్ పర్యవేక్షణలో ఆర్ఎస్ఎఎస్టిఎఫ్ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్న సామాగ్రిని పరిశీలించిన తర్వాత, కోర్టు నిందితుడిని దోషిగా నిర్ధారించి, దోషిని నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలుకు బదిలీ చేయాలని ఆదేశించింది. భవిష్యత్తులో స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నాలను నిరోధించడానికి ఇటువంటి శిక్షలు ఉద్దేశించబడ్డాయని ఎస్పీ శ్రీనివాస్ అన్నారు.