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  4. Rejected 15 Times, Engineer Finally Lands Role With Rs 1.1 Crore Package At Amazon : That Persistence Is Insane
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (18:43 IST)

ఏకంగా 15 సార్లు తిరస్కరణ... అయినా పట్టువదలకుండా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం

Amazon
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (18:43 IST)
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ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం కోసం ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 15 సార్లు దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఏమాత్రం పట్టువదలకుండా ప్రయత్నించి అమెజాన్ కంపెనీలో రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించారు. ఆ విజేత పేరు గంతవ్య మాల్వియా. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌ వాసి. 
 
లక్ష్మీ నారాయణ్ కాలేజీ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో గంతవ్య మాల్వియా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తిచేశారు. ఆయనది కంప్యూటర్ సైన్స్ నేపథ్యం కాదు. ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న సమయంలో సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంపై దృష్టిసారించారు. ప్రోగ్రామింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గారిథమ్స్, మెషీన్ లెర్నింగ్, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ నేర్చుకున్నారు. ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, ప్రాజెక్టుల ద్వారా అనుభవం సంపాదించారు. 
 
అమెజాన్ కేరీర్‌ పేజీని క్రమంగా తప్పకుండా పరిశీలిస్తూ, తనకు సరిపోయే ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసేవారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న పోస్టులకూ అప్లై చేసేవారు. అయితే, 15 సార్లు ఆయన అప్లికేషన్ తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. అయినప్పటికీ ప్రయత్నం లేదు. చివరకు జర్మనీలో అమెజాన్ కంపెనీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తిచేసి ఉద్యోగం సాధించారు.
 
లక్ష్మీనారాయణ్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వివరాల ప్రకారం ఆయనకు రూ.1.10 కోట్ల ప్యాకేజీ లభించింది. 2023 ఆగస్టు నుంచి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్‌సెలో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ ఇంజనీర్‌గా పని చేశారు. ఇపుడు అమెజాన్‍‌కు కూడా గుడ్‌బై చెప్పి, తాజాగ ట్యాక్స్‌ఫిక్స్‌లో చేరుతున్నట్టు ఎక్స్‌లో ప్రకటించారు. కొత్త అరంభాలు అంటూ పోస్ట్ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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