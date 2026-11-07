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  4. Reliance Foundation responds to Cyclone Arnab aftermath in coastal Andhra Pradesh with fishing boat recovery initiative
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (13:35 IST)

అర్నబ్ తుఫాను ప్రభావంపై రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్పందన: మత్స్యకార పడవల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం ప్రారంభం

Reliance Foundation responds to Cyclone Arnab aftermath
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (13:39 IST)
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అర్నబ్ తుఫాను సృష్టించిన విధ్వంసానికి స్పందిస్తూ, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుఫాను వల్ల కొట్టుకుపోయిన 180కి పైగా పడవలను వెలికితీసేందుకు, అలాగే మత్స్యకార కుటుంబాల జీవనోపాధికి మద్దతుగా ఒక సమన్వయ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. అర్నబ్ తుఫాను భారతదేశ తూర్పు తీరంలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది, ఈ ప్రాంతంలో వేలాది మంది జీవనోపాధిపై దెబ్బకొట్టింది.
 
జిల్లాలోని ఓడలరేవు, సఖినేటిపల్లి ల్యాండింగ్ కేంద్రాల్లోని మత్స్యకార వర్గాల జీవనోపాధి తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అనేక చేపల వేట పడవలు పేరుకుపోయిన బురదలో చిక్కుకుపోయి, పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. కొన్ని పడవలు ఒకచోట నుండి మరొకచోటికి కొట్టుకుపోగా, మరికొన్ని ఒకదానిపై ఒకటి పడిపోయాయి. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ బృందాలు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరిపి, సంస్థ యొక్క "వి కేర్" (We Care) కట్టుబాటుకు అనుగుణంగా, తక్షణమే స్పందిస్తూ భారీ యంత్రాల సహాయంతో పడవలను వెలికితీసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
 
అల్లావరం మండలంలోని ఓడలరేవు, సఖినేటిపల్లి ఫిషింగ్ ల్యాండింగ్ కేంద్రాల్లో ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. ప్రతీకూల వాతావరణం కారణంగా దాదాపు 186 చేపల వేట పడవలు తమ లంగరు స్థానాల నుండి కొట్టుకుపోయి కాలువలు, బురద ప్రాంతాలు, సమీప ల్యాండింగ్ స్థలాలలో చిక్కుకున్నాయి. వీటిలో కొన్ని పాక్షికంగా మునిగిపోవడం లేదా ఒండ్రులో ఇరుక్కుపోవడంతో చేతులతో వెలికితీయడం కష్టంగా, ప్రమాదకరంగా మారింది. సుమారు 5 నుండి 10 టన్నుల బరువున్న ఈ పడవలు ప్రస్తుతం దారి సరిగ్గా లేని, బురద పేరుకుపోయిన ప్రమాదకర ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి.
 
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లావరం మండలంలోని మత్స్యశాఖ, ప్రభుత్వ అధికారులతో కలిసి సరియైన క్రేన్లు, యాంత్రిక పరికరాల ద్వారా ప్రభావితమైన పడవలను సురక్షితంగా వెలికితీసి, యథాస్థానానికి చేర్చేందుకు కృషి చేస్తోంది. ఈ బృందం స్థానిక మత్స్యకారులతో కలిసి పడవలను గుర్తించి, వాటి లొకేషన్లను నిర్ధారించుకుని, సురక్షితమైన పరిధిలో క్రేన్ ఆపరేటర్ల సహాయంతో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా పడవలను వెలికితీసే పనిని చేపడుతుంది. ఈ ప్రక్రియను ప్రత్యేక పరికరాలు, భద్రతా ప్రమాణాలకు లోబడి జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తున్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలోని సుమారు 10,000 మంది మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి నేరుగా మరియు పరోక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. యజమానులు గుర్తించిన, స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న పడవలను రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ సురక్షితంగా వెలికితీస్తుంది. పడవలు నీటిలోనే ఉండటం వల్ల జరిగే అదనపు నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. పడవల మరమ్మతు అంచనా వేసుకోవడానికి యజమానులకు వీలు కల్పిస్తుంది. మరమ్మతులు పూర్తయిన వెంటనే మత్స్యకార కుటుంబాలు తమ వేటను పునఃప్రారంభించడానికి సహకరిస్తుంది.
 
దేశవ్యాప్తంగా విపత్తుల సమయంలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఎల్లప్పుడూ ముందుండి స్పందిస్తోంది. భవిష్యత్తులో కూడా సహాయ, పునరావాస చర్యల ద్వారా ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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