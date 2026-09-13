తిరుమలకు చేరుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ధర్మరథం బస్సులు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ తనయుడు అనంత్ అంబానీ విరాళంగా ప్రకటించిన 25 ఎలక్ట్రిక్ ధర్మరథం బస్సుల్లో 15 బస్సులు ఆదివారం ఉదయం తిరుమలకు చేరుకున్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్లో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ తితిదేకు రూ.27.5 కోట్ల విలువైన 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, వాటికి అవసరమైన 50 మంది డ్రైవర్లు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను రిలయన్స్ సంస్థ విరాళంగా అందిస్తుందని ప్రకటించారు.
ఈ బస్సులను శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈనెల 16న సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నట్లు తితిదే అధికారులు తెలిపారు. రిలయన్స్ సంస్థ అందజేసే బస్సులతో పాటు భారత్ బయోటెక్ సంస్థ అందజేసే ఏడు బస్సులు వస్తే సామాన్య భక్తులకు ప్రైవేట్ వాహనాల నుంచి విముక్తి కలగనుంది.