ఇంటి అద్దె చెల్లించాలని కోరిన యజమాని.. చంపేసిన టెనెంట్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్టణం నగరంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంటి అద్దె చెల్లించాలని కోరిన యజమానిని టెనెంట్ హత్య చేశాడు. అద్దె బకాయి విషయంలో గొడవ జరిగి ఓ వ్యక్తి యజమానిని కొట్టిచంపేశాడు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, విశాఖకు చెందిన సబ్బవరపు దుర్గాప్రసాద్(76) ఎన్ఏడీ కూడలి సమీపంలోని అంబేడ్కర్ నగర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయన విశ్రాంత ఉద్యోగి. పిల్లలు విదేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. కొన్నినెలల క్రితం ఆయన భవనంలోని ఓ ఫ్లాటును విజయనగరం జిల్లా భోగాపురానికి చెందిన భరత్కుమార్ అనే ఇంజినీరుకు ఫర్నిచర్తో సహా అద్దెకు ఇచ్చారు.
ఆయన మరో ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి ఉంటూ అద్దె చెల్లించేవారు. ఏడు నెలల క్రితం భరత్ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోగా ఫర్నిచర్ దెబ్బతినడం, అద్దె బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉండటంతో దుర్గాప్రసాద్ ఫోన్ చేసి గొడవ పడేవారు. సెటిల్మెంట్ కోసం భరత్ ఫ్లాట్కు రాగా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది.
బలమైన వస్తువుతో దుర్గాప్రసాద్ మొహంపై భరత్ తీవ్రంగా కొట్టి పరారయ్యాడు. కాసేపటికి దుర్గాప్రసాద్ సోదరి వచ్చిచూడగా ఆయన అచేతనంగా కనిపించారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. నిందితుణ్ని అదుపులోకి తీసుకొని, కేసు నమోదు చేశామని ఎయిర్పోర్టు స్టేషన్ సీఐ వి.శంకర్నారాయణ తెలిపారు.