Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (13:43 IST)

మే 25 నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రారంభం.. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దు..

Publish: Mon, 25 May 2026 (13:37 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (13:43 IST)
మే 25 నుంచి అత్యంత శక్తిమంతమైన రోహిణి కార్తె ప్రారంభమైంది. ఈ కాలంలో శరీరంలోని నీటి శాతం వేగంగా తగ్గిపోయి డీహైడ్రేషన్, వడదెబ్బ, తీవ్ర అలసట వంటి ముప్పులు పొంచి ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 
 
ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకపోవడం మంచిది. ఒకవేళ వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీ, లేత రంగు కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి. 
 
దాహం వేయకపోయినా తరచుగా మంచి నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, ఓఆర్‌ఎస్ వంటి పానీయాలు తీసుకోవడం ద్వారా శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే పుచ్చకాయ, దోసకాయ వంటి నీటి శాతం ఎక్కువ ఉన్న పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు.
 
రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే నాలుగైదు డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలతో పాటు తెలంగాణలోని ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. 
 
ఈ అసాధారణ వేడి కారణంగా అటు పల్లెల్లోనూ, ఇటు నగరాల్లోనూ జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలకు తీవ్ర వడగాల్పుల హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.
