చంద్రబాబు సార్, నా ఆఫీస్, ఇల్లు కూల్చి నన్ను జీవచ్ఛవం చేసాడు దుర్మార్గుడు: RRR పైన వెంకటేశ్వర రాజు
ఉండి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన పొత్తూరు వెంకటేశ్వర రాజు గద్గద స్వరంతో ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజుపై ఆరోపణలు చేసారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను భుజాన వేసుకున్న వెంకటేశ్వర రాజు నేరుగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఓ వీడియో షేర్ చేసారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ... సార్, చంద్రబాబు గారు నన్ను క్షమించండి. ఉండి నియోజకవర్గంలో నా ఆఫీస్, నా ఇల్లు కూల్చి నన్ను ప్రాణం లేని జీవచ్ఛాన్ని చేసాడు దుర్మార్గుడు రఘురామకృష్ణమరాజు. 40 ఏళ్లుగా పార్టీకి ఎలాంటి ద్రోహం చేయకుండా పనిచేస్తున్నాను. రఘురామ అరాచకాలు ఏంటో నేను చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందరికీ తెలుసు.
నేను అన్యాయాలను, అక్రమాలను నిలదీసినందుకు నా ఇంటిని, నా ఆఫీసుని కూల్చి ప్రాణం వున్న శవాన్ని చేసాడు. అది కూడా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా వున్న సమయంలో ఇలాంటి పని చేసాడు. నాకు న్యాయం జరిగే వరకూ నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తాను. నన్ను క్షమించండి చంద్రబాబు గారు అంటూ వీడియోలో మాట్లాడారు.