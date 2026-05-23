టీవీఎల్ అనేది కొత్త రాజకీయ పార్టీనా..? రఘురామ కృష్ణం రాజు ఏమన్నారు?
గత రెండు రోజులుగా, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప సభాపతి అయిన రఘురామ కృష్ణం రాజు ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించబోతున్నారనే ఊహాగానాలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో, ఆర్ఆర్ఆర్ దీనిపై ఒక వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.
ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా, టీవీఎల్ (తెలుగు వీరా లేవరా) అనేది ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదని ఆర్ఆర్ఆర్ స్పష్టం చేశారు. మతపరమైన అంశాలు, ఇతర సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించి అన్యాయానికి గురవుతున్న ప్రజలకు న్యాయ సహాయం అందించే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ఒక స్వచ్ఛంద వేదిక మాత్రమే ఇదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ సంస్థలో అనుభవజ్ఞులైన కొంతమంది న్యాయవాదులు ఉన్నారు. వీరు ప్రజలకు ఉచితంగా మార్గదర్శకత్వం సహాయ సహకారాలను అందిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎటువంటి రాజకీయ అజెండా లేదని, ఇది ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం కలిగి లేదని ఆయన చెప్పారు.
తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించే ఆలోచన ఏదీ లేదని కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ స్పష్టం చేశారు. తాను టీడీపీలోనే కొనసాగుతున్నానని, ప్రస్తుతం తాను పోషిస్తున్న రాజకీయ పాత్ర పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఉప సభాపతిగా తనకు కీలక బాధ్యత అప్పగించబడిందని ఆయన ప్రస్తావించారు. దీనితో, రఘురామ కృష్ణం రాజు కొత్త రాజకీయ పార్టీ పుకార్లకు తెరదించారు. టీవీఎల్ అనేది కేవలం సేవానిరతితో కూడిన ఒక న్యాయ సహాయ వేదిక మాత్రమేనని, అది రాజకీయ వేదిక కాదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.