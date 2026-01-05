Sri City: అభివృద్ధిలో శ్రీ సిటీ సూపర్.. ప్రధాని మోదీ కితాబు
రూ.20,250 కోట్ల పెట్టుబడులు, దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలతో, శ్రీ సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు కీలకమైన ప్రాంతంగా అవతరించింది. ఇది రాష్ట్ర పెట్టుబడులు, ఉపాధి ఊపును కొనసాగిస్తోంది. 2025లో, నవంబర్లో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రూ.11,750 కోట్లు హామీ ఇవ్వబడ్డాయి.
23 ప్రత్యేక అవగాహన ఒప్పందాల ద్వారా అదనంగా రూ.8,500 కోట్లు సాధించబడ్డాయి. మొత్తంగా, 2025లో 43 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ పెట్టుబడులు తయారీ, అనుబంధ రంగాలలో దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
శ్రీ సిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిజినెస్ సిటీ తమిళనాడు సరిహద్దుకు దగ్గరగా తిరుపతి జిల్లాలో ఉంది. ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ తయారీ, పెట్టుబడి గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ను తయారీ కేంద్రంగా బలోపేతం చేయడంలో శ్రీ సిటీ పాత్రను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుర్తించారు.
ఇంకా ప్రధాని ఆమోదం ఈ ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రొఫైల్ను మరింత పెంచింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీ సిటీని దేశంలోనే అత్యుత్తమ పారిశ్రామిక కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. దాని సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాలు, విధాన మద్దతు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను ఆయన ప్రశంసించారు.
రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహానికి తోడు, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ శ్రీ సిటీలో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక ప్రధాన తయారీ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ఈ పరిణామం ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక వృద్ధి వైపు ముందుకు సాగడానికి మరింత బలాన్నిస్తుంది. పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో, ఉపాధిని సృష్టించడంలో శ్రీ సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు.