టూవీలర్ నడుపుతూ పట్టుబడిన బాలుడు.. తల్లిదండ్రులపై కేసు.. రూ.25వేల ఫైన్
విజయపుర నగరంలో ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడిన ఒక మైనర్ బాలుడి తల్లిదండ్రులపై అక్కడి న్యాయస్థానం రూ. 25,000 జరిమానా విధించింది. మైనర్లు వాహనాలు నడపకుండా కట్టడి చేసేందుకు అధికారులు తమ నిఘాను, చర్యలను ముమ్మరం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది.
మే 2వ తేదీన సోలాపూర్ రోడ్డులోని 'పాటిల్ ప్లానెట్ సమీపంలో, ఒక బాలుడు స్కూటర్ నడుపుతుండగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు అతన్ని అడ్డుకున్నారు. తనిఖీ చేయగా, ఆ బాలుడు మైనర్ అని తేలింది. మైనర్ అయిన తమ కుమారుడిని వాహనం నడపడానికి అనుమతించినందుకు గాను, ఆ బాలుడి తల్లిదండ్రులపై విజయపుర ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు నమోదు చేయబడింది.
పోలీసులు తదనంతరం ప్రధాన సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి మరియు సీజేఎం కోర్టులో ఛార్జిషీటు దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును విచారించిన న్యాయస్థానం, మే 4న సదరు తల్లిదండ్రులపై రూ. 25,000 జరిమానా విధించడంతో పాటు, ఆ వాహన రిజిస్ట్రేషన్ను ఏడాది పాటు రద్దు చేయాలని ఆదేశించింది.
ఈ చర్య ఒక విస్తృత స్థాయి నిబంధనల అమలులో భాగంగా చేపట్టినదేనని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ లక్ష్మణ్ నింబర్గి తెలిపారు. మైనర్ పిల్లలను వాహనాలు నడపడానికి అనుమతించవద్దని, అలాగే ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని పోలీసు అధికారులు తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.