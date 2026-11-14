తొమ్మిది నెలల్లో రూ.56 లక్షలు.. ఇంటి వంటకు క్రేజ్.. 55,000కు పైగా భోజనాలను డెలివరీ
ఉద్యోగస్తులు ఎదుర్కొనే ఒక సాధారణ సమస్య, బెంగళూరుకు చెందిన దంపతులను వ్యాపారవేత్తలుగా మార్చించింది. దియా కృష్ణకుమార్, ఆదిత్య నటరాజన్ అనే ఈ జంట ఒక ఆహార వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేలా చేసింది. పనిలో ఎక్కువ గంటలు గడిపిన తర్వాత, ఇంట్లో భోజనం తయారు చేసుకోవడం ఆ దంపతులకు తరచుగా కష్టంగా ఉండేది. ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం సులభమైన మార్గమే అయినా, వారు ఆరోగ్యకరమైన, సరసమైన ధరలో లభించే, ప్రతిరోజూ ఇంట్లో వండుకునే ఆహారంలా ఉండే భోజనాన్ని కోరుకున్నారు.
తమ అవసరాలకు తగిన మీల్ సబ్స్క్రిప్షన్ సేవ ఏదీ దొరక్కపోవడంతో, వారే స్వయంగా ఒకదాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సెప్టెంబర్ 2024లో, వారు ఐటీ రంగంలోని తమ ఉద్యోగాలను వదిలిపెట్టి, బెంగళూరులో వెల్ఫెడ్ అనే ఆరోగ్యకరమైన మీల్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. ఈ జంట 15 లక్షల రూపాయలతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. అందులో ఎక్కువ భాగం వారి వ్యక్తిగత పొదుపు నుండే వచ్చింది.
2026 జనవరి-సెప్టెంబర్ మధ్య, వెల్ఫెడ్ 56 లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ సంస్థ 1,500 మందికి పైగా వినియోగదారులకు సేవలు అందించడంతో పాటు, 55,000కు పైగా భోజనాలను డెలివరీ చేసింది. దియా, ఆదిత్య బెంగళూరులో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి, ఒకే ఐటీ కంపెనీలో తమ కెరీర్ను ప్రారంభించారు.
కార్పొరేట్ రంగంలో మూడు సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేసిన తర్వాత, ఉద్యోగాలతో పాటు తమ ఆహారపు అలవాట్లను నిర్వహించడం వారికి కష్టంగా అనిపించింది. తమ పని ఒత్తిడి వల్ల వంట చేసుకోవడానికి తరచుగా సమయం దొరకడం లేదని ఆదిత్య చెప్పాడు. కొన్ని రోజులు వారు బయట నుండి తెచ్చుకునే ఆహారంపై ఆధారపడగా, మరికొన్ని రోజులు ఇంట్లో రాత్రి భోజనం తయారుచేయడం కష్టంగా ఉండేది. ఆన్లైన్లో ఇచ్చే వంటకాల కంటే వంట చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని దియా కూడా భావించింది.
ఆన్లైన్లో 20 నిమిషాల్లో అయిపోయే వంటకాన్ని మీ వంటగదిలో చేయడం మొదలుపెడితే, దానికి రెట్టింపు సమయం పడుతుందని ఆమె స్టార్టప్ పీడియాతో చెప్పింది. ఈ జంట మధ్యాహ్న, రాత్రి భోజనం అందించగల మీల్ సబ్స్క్రిప్షన్ సేవల కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు. అయితే, చాలా సేవలు సాధారణ భారతీయ భోజనానికి బదులుగా, విస్తృతమైన వంటకాలను, విభిన్న వంట పద్ధతులను అందిస్తున్నాయని వారు కనుగొన్నారు.
వారికి పప్పు, కూరగాయలు, రోటీ, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే వంటకాల వంటి సాధారణ ఆహారం కావాలి. సరసమైన ధరలో ఈ భోజనాలను అందించే సేవ వారికి దొరకనప్పుడు, వారు సొంతంగా ఒక సేవను నిర్మించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఈ జంట సెప్టెంబర్ 2024లో రూ. 15 లక్షల పెట్టుబడితో వెల్ఫెడ్ను ప్రారంభించారు. వారి మొదటి బృందంలో వ్యవస్థాపకులు, ఒక పోషకాహార నిపుణుడు, ఒక వంటవాడు, ఒక సహాయకుడు, ఒక డెలివరీ వ్యక్తితో సహా ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. ఆ పోషకాహార నిపుణుడు భోజనాలను ప్రణాళిక చేయడంలో, వాటి పోషక విలువలను లెక్కించడంలో సహాయపడ్డారు.
విస్తృతమైన వినియోగదారులకు అందించే ముందు, అభిప్రాయాన్ని సేకరించడానికి ఈ బృందం మొదట స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులకు ఆహారాన్ని పంపింది. వారి నుంచి వచ్చిన స్పందన, సుపరిచితమైన భారతీయ భోజనాన్ని అందించే తమ పద్ధతిని కొనసాగించడానికి వారిని ప్రోత్సహించింది.
వెల్ఫెడ్ మెనూలో పప్పు, ఆలూ గోబీ, జొన్న రొట్టె, అద్రకి చికెన్, చోలే చాట్ వంటి వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇది పనీర్, టోఫు, సోయా, చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ వనరులను కూడా అందిస్తుంది. ఇతర ఎంపికలను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం మెనూలో ర్యాప్లు, బిర్యానీలు మరియు ఇండో-చైనీస్ వంటకాలు కూడా ఉన్నాయి.
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక పోషకాహార నిపుణుడు ఈ స్టార్టప్ గురించిన రీల్ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ప్రారంభంలో ఒక ప్రోత్సాహం లభించింది. ఇది వెల్ఫెడ్కు దాని మొదటి 100 మంది వినియోగదారులను తీసుకురావడానికి సహాయపడింది.
వ్యవస్థాపకులు సాధారణ పారవేయగల ప్యాకేజింగ్కు బదులుగా స్టీల్ లైనింగ్తో పునర్వినియోగించగల లంచ్ కంటైనర్లను కూడా ఎంచుకున్నారు. ఈ కంటైనర్లను మహారాష్ట్రలోని ఒక తయారీదారు నుండి సేకరించారు. వెల్ఫెడ్ తన కార్యకలాపాల మొదటి సంవత్సరంలో సుమారు రూ. 45 లక్షల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది.
జనవరి- సెప్టెంబర్ 2026 మధ్య, ఈ కంపెనీ తొమ్మిది నెలల్లోనే తన మొదటి సంవత్సరం ఆదాయాన్ని అధిగమించి, రూ. 56 లక్షలు సంపాదించింది. ఈ స్టార్టప్ నిర్వహణాపరమైన ఇబ్బందులను కూడా ఎదుర్కొంది. 2026 ప్రారంభంలో, ఎల్పిజి కొరత దాని వంటగది కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేసింది. వ్యవస్థాపకులు మెనూలో మార్పులు చేయవలసి వచ్చింది, ఇది ఆ కాలంలో కంపెనీ వృద్ధిని నెమ్మదింపజేసింది.
వెల్ఫెడ్ ప్రస్తుతం మూడు సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. దీని మూడు రోజుల ట్రయల్ ప్లాన్లో ఒక్కో భోజనానికి రూ. 289 ఖర్చవుతుంది. రెండు వారాల సబ్స్క్రిప్షన్లో ఒక్కో భోజనానికి రూ. 279 ఖర్చవుతుండగా, నెలవారీ ప్లాన్ ధర ఒక్కో భోజనానికి రూ.269గా ఉంది.
ఈ ప్లాన్లలో మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనం, ఉచిత డెలివరీ, పోషకాహార నిపుణుడి నుండి మార్గదర్శకత్వం ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక సబ్స్క్రిప్షన్లలో ఉన్న కస్టమర్లు ఉపయోగించని భోజనాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లవచ్చు (క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయవచ్చు).
వ్యవస్థాపకులు ఇప్పుడు బెంగళూరు అంతటా వెల్ఫెడ్ డెలివరీ కవరేజీని పెంచాలని, దాని వంటగది సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచాలని కోరుకుంటున్నారు. వారు నగరం యొక్క ఐటి మరియు స్టార్టప్ ప్రాంతాల వెలుపల ఉన్న కస్టమర్లను కూడా చేరుకోవాలని యోచిస్తున్నారు.
ఈ కంపెనీ మరిన్ని ఆహార ఎంపికలు, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే చేర్పులు, కొత్త భోజనాలను ప్రవేశపెట్టడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. భవిష్యత్ విస్తరణ కోసం పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్న మార్కెట్లలో హైదరాబాద్ కూడా ఒకటి.
తమ దైనందిన జీవితంలోని ఒక సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు చేసిన ప్రయత్నంగా వెల్ఫెడ్ ప్రారంభమైంది. సబ్స్క్రిప్షన్ పద్ధతి ద్వారా సుపరిచితమైన భారతీయ ఆహారాన్ని అందించడం ద్వారా, దియా, ఆదిత్య ఆ సమస్యను ఒక వ్యాపారంగా మార్చారు. దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు 55,000కు పైగా భోజనాలను అందించారు.