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  4. RTC bus gutted in fire at Visakhapatnam major accident averted
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (12:24 IST)

విశాఖలో అగ్నికి ఆహుతైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణికు సంగతేంటి?

bus fire
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (12:24 IST)
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bus fire
విశాఖపట్టణంలో ఓ ఆర్టీసీ బస్సు ఆగ్నికి ఆహుతైంది. నగరంలోని వాల్తేరు డిపో సమీపంలో ఆపి ఉంచిన ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుని పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా, ఆ సమయంలో బస్సులో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్టయింది. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, శుక్రవారం రాత్రి నెల్లూరు నుంచి ప్రయాణికులతో వచ్చిన ఈ బస్సును వాల్తేరు డిపో వద్ద నిలిపి ఉంచారు. అయితే, శనివారం తెల్లవారుజామున బస్సు ఇంజిన్ భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. అంతలోనే మంటలు చెలరేగి బస్సు అగ్నికీలల్లో కాలిపోయింది. 
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపకదళ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయినప్పటికీ అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా కూలిబూడిదైపోయింది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఆర్టీసీ అధికారులు, పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు లేని సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో ప్రాణనష్టం కాలేదు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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