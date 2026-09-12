విశాఖలో అగ్నికి ఆహుతైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణికు సంగతేంటి?
విశాఖపట్టణంలో ఓ ఆర్టీసీ బస్సు ఆగ్నికి ఆహుతైంది. నగరంలోని వాల్తేరు డిపో సమీపంలో ఆపి ఉంచిన ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుని పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా, ఆ సమయంలో బస్సులో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్టయింది.
bus fire
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, శుక్రవారం రాత్రి నెల్లూరు నుంచి ప్రయాణికులతో వచ్చిన ఈ బస్సును వాల్తేరు డిపో వద్ద నిలిపి ఉంచారు. అయితే, శనివారం తెల్లవారుజామున బస్సు ఇంజిన్ భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. అంతలోనే మంటలు చెలరేగి బస్సు అగ్నికీలల్లో కాలిపోయింది.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపకదళ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయినప్పటికీ అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా కూలిబూడిదైపోయింది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఆర్టీసీ అధికారులు, పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు లేని సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో ప్రాణనష్టం కాలేదు.