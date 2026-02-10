చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందా ఉండాలి...
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.
కాగా, ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటన కోసం సీఎం చంద్రబాబు సోమవారం రాత్రి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పార్టీ ఎంపీలు స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత విమానాశ్రయ లాంజ్లో ఆయన పార్టీ ఎంపీలతో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు.
మరోవైపు, అదే సమయంలో ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలోనే ఉన్న క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్, విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబు ఉన్నారనే విషయం తెలుసుకుని ఆయన వద్దకు వచ్చి, మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఇద్దరూ కాసేపు ఆప్యాయంగా పలుకరించుకున్నారు. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు ఢిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసం 1 జన్పథ్కు చేరుకోగా, సచిన్ మాత్రం ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకు వెళ్లారు.