కేవలం రెడ్డి, కమ్మ వర్గాలే రాష్ట్రాన్ని ఏలుతారా? మిగిలిన వర్గాలకు ఆ అర్హత లేదా? విజయసాయిరెడ్డి
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించేలా మాజీ వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఒక కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రం కేవలం రెండు కుటుంబాలు, రెండు ఆధిపత్య వర్గాల చేతుల్లోనే పాలన కొనసాగించాలా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి కేవలం రెడ్డి, కమ్మ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వారు మాత్రమే అర్హులని భావిస్తున్నారా అని విజయసాయిరెడ్డి నిలదీశారు.
కాపు లేదా వెలమ సామాజిక వర్గాల నుండి ఎవరూ ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి కాలేదని, అలాగే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల నాయకులకు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే అవకాశం ఎందుకు దక్కలేదని విజయ సాయి రెడ్డి ప్రశ్నించారు. అంతటితో ఆగకుండా, సాయిరెడ్డి మతపరమైన అంశాలను కూడా తన రాజకీయ వ్యాఖ్యలలో ప్రస్తావించారు.
క్రైస్తవ, ముస్లిం సామాజిక వర్గాలకు చెందిన నాయకులకు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే అవకాశం ఎందుకు లభించకూడదని అడిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను పాలించగల సామర్థ్యం, అర్హత కలిగిన నాయకులు అనేక ఇతర సామాజిక వర్గాలలో కూడా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొన్ని వర్గాల ఆధిపత్యంపై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
ఒకప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడిగా మెలిగిన విజయసాయిరెడ్డి, త్వరలో కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. ఆయన తాజా వ్యాఖ్యలు ఆయన రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా కనిపిస్తుండగా, ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుల ప్రాతినిధ్యం, రాజకీయ అధికారంపై కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.
తన పదునైన వ్యాఖ్యలతో సాయిరెడ్డి ఏపీ రాజకీయాల్లో పెద్ద దుమారాన్నే రేపారు. అయితే, ఆయన రాజకీయ ప్రకటనల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాలను అంచనా వేయడానికి ఇది ఇంకా చాలా తొందరపాటు అవుతుంది. వాస్తవానికి విజయసాయిరెడ్డి స్వయంగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే. ఆ వర్గం రాష్ట్రంలో ఆధిపత్యం కలిగిన వర్గాలలో ఒకటి. ఆయన ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారో వేచి చూడాలి.
సాయిరెడ్డి కొత్త రాజకీయ పార్టీ జగన్ రెడ్డి, ఆయన బృందానికి నష్టం కలిగించవచ్చని చాలా మంది రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవలే, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిపై, జగన్ చుట్టూ ఉన్న సన్నిహిత వర్గంపై సాయిరెడ్డి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.