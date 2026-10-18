సూలూరు పురపాలక సిత్రం : వైకాపాకు రాజీనామా చేయని అభ్యర్థికి జనసేన సీటు!!
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరు పులపాలక సంఘం ఎన్నికల్లో విచిత్రం చోటుచేసుకుంది. వైకాపాకు ఇంకా రాజీనామా చేయని మహిళా నేతకు జనసేన పార్టీ టిక్కెట్ కేటాయించడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో టీడీపీ, జనసేన శ్రేణులు ఆ పార్టీ అధిష్టానంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో అటు టీడీపీ, ఇటు జనసేన కార్యకర్తలు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో సాలూరు మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్ పర్సన్గా పని చేసిన గొర్లె విజయకుమారి 2023 తర్వాత తన భర్తతో కలిసి వైకాపాలో చేరారు. అయితే, ప్రస్తుత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైకాపా ఆమెకు టిక్కెట్ నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు జనసేన పార్టీ చైర్ పర్సన్ టిక్కెట్ అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేసి కూటమి శ్రేణులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది.
అయితే, విజయకుమారి ఇప్పటివరకు వైకాపాకు అధికారికంగా రాజీనామా చేయలేదు. అలాగే, జనసేన పార్టీలో సభ్యత్వం కూడా తీసుకోలేదు. అయినప్పటికీ ఆమెకు టిక్కెట్ కేటాయించడం కూటమిలో రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. జనసేన అధిష్టానం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై టీడీపీ, జనసే కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయకుమారి విజయానికి తాము సహకరించలేదని లేదని తేల్చి చెప్పారు.
మరోవైపు, పార్టీ అధిష్టానం తన వైఖరిని మార్చుకోకపోతే తామంతా మూకుమ్మడిగా రాజీనామాలు చేసేందుకు సిద్ధమని హెచ్చరించారు. శుక్రవారం సాలూరు పర్యటనకు వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు, 32 కౌన్సిలర్ స్థానాల్లో నామినేషన్లు వేయాలని సూచించారని, కానీ, తమతో మాటమాత్రం కూడా సంప్రదించకుండా చైర్ పర్సన్ టిక్కెట్ను ఎలా ప్రకటిస్తారని స్థానిక జనసేన పార్టీ నేతలు నిలదీస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలతో సాలూరులో కూటమి పొత్తుల రాజకీయాలు గందరగోళంలో పడ్డాయి.