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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (17:30 IST)

కొత్త సంవత్సరం నుంచి సంజీవని ప్రాజెక్టు ప్రారంభం : సీఎం చంద్రబాబు

chandrababu
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (17:30 IST)
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వచ్చే యేడాది జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి సంజీవని ప్రాజెక్టును అమలు చేయనున్నట్టు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని  ఆయన ఆదేశించారు. బుధవారం ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
 
కుప్పం, చిత్తూరులో ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మంచి ఫలితాలు వస్తున్నందున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు రూపొందించిన 90 రోజుల కార్యాచరణను అధికారులకు సీఎంకు వివరించారు. ఏఐ ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు, డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు, వ్యాధుల ముందస్తు గుర్తింపు, చికిత్స, ఫాలోఅప్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు సూచించారు. 
 
డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులతో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో అమలైతే వైద్యసేవల్లో అనూహ్య మార్పులు సాధించవచ్చన్నారు. ఈ విషయంలో ఏపీని ఇతర రాష్ట్రాలు అనుసరించేలా 'సంజీవని' ప్రాజెక్టును విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. ప్రజల ఆరోగ్య డేటా గోప్యత, భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మొబైళ్లకు నేరుగా హెల్త్ అప్డేట్స్ పంపేలా వ్యవస్థను రూపొందించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రతి కుటుంబంపై వైద్యం, విద్య ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వ్యాధుల ముందస్తు గుర్తింపు, నివారణ, చికిత్సకు ఈ ప్రాజెక్టు దోహదపడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టనుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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