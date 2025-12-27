విశాఖపట్నంలో సారస్-2025 మేళా.. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్

విశాఖపట్నంలో జరిగిన సారస్-2025 మేళా శుక్రవారం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా చురుకైన వ్యాపారం జరగడంతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలను, చేతివృత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మేళా, డిసెంబర్ 25 వరకు జరిగిన రూ.11,33,3,800 అమ్మకాలతో కలిపి మొత్తం రూ.17,11,63,200 అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.
చివరి రోజుకు ముందు రోజున మాత్రమే అమ్మకాలు రూ.2,35,47,200గా నమోదయ్యాయి. డిజిటల్ చెల్లింపులు ఆధిపత్యం చెలాయించాయి, యూపీఐ లావాదేవీల ద్వారా రూ.1,41,10,400 రాగా, నగదు అమ్మకాలు రూ.94,36,800గా ఉన్నాయి. రోజువారీ అమ్మకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ.1,51,10,500తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన పాల్గొనేవారు కలిపి రూ.84,36,700 అమ్మకాలను నమోదు చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, విశాఖపట్నం అగ్రగామిగా నిలిచింది, ఆ తర్వాత గుంటూరు, వైఎస్ఆర్ కడప ఉన్నాయి. విజయనగరం, కాకినాడ కూడా మొత్తం అమ్మకాలలో రూ.5 కోట్ల మార్కును దాటాయి. పార్వతీపురం మన్యం రూ.39,57,500 విరాళంగా అందించింది. ఇందులో యూపీఐ లావాదేవీలే అధిక భాగం ఉన్నాయి.
ఇతర రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర బలమైన అమ్మకాలను నమోదు చేయగా, త్రిపుర, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ కూడా గణనీయమైన టర్నోవర్ను నమోదు చేశాయి.
ఈ మేళాలో చేనేత వస్త్రాలు, చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులు, ఆభరణాలు, గృహాలంకరణ వస్తువులు, సేంద్రీయ ఆహార పదార్థాలు, ప్రాంతీయ ప్రత్యేక ఉత్పత్తులు ప్రదర్శించబడ్డాయి.
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో స్వయం సహాయక బృందాలకు చెందిన 574 మంది మహిళలు 268 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసి పాల్గొన్నారు.