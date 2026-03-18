నేను ఆమెకు బినామీని కాదు.. సరస్వతి పవర్ షేర్లన్నీ షర్మిలకే చేరాలి.. విజయమ్మ
ఆస్తి కోసం జరుగుతున్న కుటుంబ వివాదాన్ని తాను స్వతంత్రంగా పరిష్కరించుకుంటున్నానని దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి భార్య విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. తాను వైఎస్ షర్మిల బినామీని కాదని విజయమ్మ తేల్చి చెప్పారు.
జగన్మోహన్ రెడ్డి, భారతి రెడ్డిలు విజయమ్మకు గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత, తాను క్లాసిక్ రియల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి షేర్లు కొనుగోలు చేశానని ఆమె వాదిస్తున్నారు.
జాతీయ సంస్థ అయిన లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ చెన్నై బెంచ్ ముందు విజయమ్మ ఇదే విషయాన్ని తెలిపారు. గత సంవత్సరం, సరస్వతి పవర్ సంస్థ విజయమ్మకు షేర్ల బదిలీని ప్రశ్నిస్తూ జగన్, భారతి, క్లాసిక్ రియల్టీ సంస్థలు లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ను ఆశ్రయించాయి. జగన్, భారతిలకు షేర్లను తిరిగి ఇవ్వాలని హైదరాబాద్ బెంచ్ తీర్పు ఇచ్చింది. కానీ ఆ కుటుంబ నాటకం అంతటితో ముగియలేదు. ప్రస్తుతం విజయమ్మ, సరస్వతి పవర్ లిమిటెడ్ సంస్థలు, హైదరాబాద్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ లా అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్, చెన్నై బెంచ్లో అప్పీళ్లు దాఖలు చేశాయి.
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, సరస్వతి పవర్ షేర్లన్నీ తన కుమార్తె వైఎస్ షర్మిలకు చెందాలని విజయమ్మ ఇప్పుడు వాదిస్తున్నారు. తన దివంగత భర్త వీలునామాను అనుసరించాలనుకుంటున్నానని విజయమ్మ వాదిస్తున్నారు.
షేర్లన్నీ తన నియంత్రణలోనే ఉన్నాయని, జగన్ భారతి.. ఇద్దరూ కేవలం ఆ షేర్లను కాజేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని విజయమ్మ అన్నారు. విజయమ్మ జగన్ను కలిసినప్పుడల్లా.. చాలా ఆప్యాయంగా కనిపిస్తారు.
కానీ డబ్బు విషయానికి వస్తే, విజయమ్మ తన కొడుకు చేతిలో కీలుబొమ్మ కాదు. ఆమెకు స్వతంత్ర ఆలోచనలు ఉన్నాయని నిరూపించారు. సరస్వతి పవర్ తన కుమార్తెకే చెందాలనే విషయంలో ఆమె స్పష్టంగా ఉన్నారు.
ట్రిబ్యునల్లో తదుపరి విచారణ ఏప్రిల్ 29న జరగనుంది. తాను తన కుమార్తె షర్మిల పక్షాన ఉన్నానని విజయమ్మ స్పష్టం చేసినందున, చివరికి జగన్కు ఏమి దక్కుతుందో వేచి చూడాలి.