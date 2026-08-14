ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, నారాయణలపై కేసు.. జోక్యం చేసుకోబోమన్న సుప్రీం కోర్టు
రాజధాని అమరావతిలో భూ సమీకరణ పథకానికి సంబంధించి జరిగినట్లు ఆరోపించబడిన అక్రమాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి పి. నారాయణలపై నమోదైన కేసును కొట్టివేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులలో జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం నిరాకరించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్య కాంత్, న్యాయమూర్తులు జాయ్మాల్య బాగ్చీ, వి. మోహనాలతో కూడిన ధర్మాసనం, హైకోర్టు ఉత్తర్వులలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఆసక్తి లేదని పేర్కొంది.
అలాగే, ఈ పిటిషన్ ఫలితం ఇతర కేసులపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపదని, ఆయా కేసులు వాటి మెరిట్స్ ఆధారంగానే పరిష్కరించబడాలని స్పష్టం చేసింది. సుమారు 25,000 మంది రైతులకు చెందిన దాదాపు 30,000 ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన ఈ కేసులో భారీ స్థాయిలో అక్రమాలు జరిగాయని, ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి తరఫున వాదించిన సీనియర్ న్యాయవాది రంజిత్ కుమార్ కోర్టుకు నివేదించారు.
దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం, రైతులకు సంబంధించిన విస్తృత అంశం విషయంలో తాము అండగా ఉంటాము. వారికి దక్కాల్సిన హక్కులను తాము కాపాడతాము" అని పేర్కొంది. అయితే, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ క్రిమినల్ చర్యలు ఒక రాజకీయ ప్రత్యర్థి ఫిర్యాదు మేరకు ప్రారంభమయ్యాయని, ఏ రైతు కూడా స్వయంగా ముందుకు రాలేదని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
రాజకీయ పోరాటాలు కోర్టులో జరగకూడదు అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి కుమార్కు చెప్పారు. అలాగే, అమరావతి హైకోర్టు జూలై 15 నాటి ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేశారు.