Schools: అన్నమయ్య జిల్లాలో అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు
దిత్వా తుఫాను కారణంగా ఆదివారం అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అలాగే అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సోమవారం అన్నమయ్య జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
రాయలసీమ ప్రాంతంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో 10-15 సెం.మీ వర్షపాతంతో పాటు 60-80 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేయడంతో, జిల్లా యంత్రాంగాలు హై అలర్ట్లో ఉన్నాయి. జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలు మరియు రెవెన్యూ డివిజన్ కార్యాలయాలలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
అత్యవసర రక్షణ, సహాయ చర్యల కోసం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో పిల్లలు నదీ గర్భాలు, ట్యాంకులు లేదా కాలువల దగ్గరకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని అన్నమయ్య జిల్లా యంత్రాంగం తల్లిదండ్రులకు సూచించింది.
తుఫాను ప్రభావం కారణంగా ఆదివారం కూడా ఉష్ణోగ్రతలో పదునైన తగ్గుదల నమోదైంది, అనేక ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 8°C కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి.