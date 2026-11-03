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  4. Seeing this will surely stuns Pawan Kalyan, a Rebel Star for the Jana Sena party in Adoni; watch the video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (17:16 IST)

ఇది చూస్తే పవన్ కల్యాణ్‌కి పూనకాలే, ఆదోనిలో జనసేన రెబల్ స్టార్, వీడియో

Mallappa Nayakar
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (17:18 IST)
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JanaSena Strikes Again ఈ ట్యాగ్ Xలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఏమిటా అని చూస్తే ఆదోని చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థిగా జనసేన రెబల్ స్వప్న గెలుపుబాటలో పయనిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదోని జనసేన ఇంచార్జ్ మల్లప్ప నాయకర్ వీడియో కనబడుతోంది. ఆ వీడియోలో ఆయన అన్నమాటలు... ఇది నా బ్రాండ్ సింబల్, దిసీజ్ మై బ్రాండ్ జనసేన, నా బ్రాండ్ పవన్ కల్యాణ్ అంటూ చెప్పిన మాటలను చూస్తే ఏకంగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌కు కూడా పూనకాలు వచ్చేస్తాయి.
 
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఆదోని మునిసిపాలిటీ సీట్ల సర్దుబాటులో జనసేనకు అన్యాయం జరిగిందని ఆదోని జనసేన ఇంచార్జి మల్లప్ప నాయకర్ అన్నారు. ఈ విషయంలో జనసేన నాయకులు మాత్రమే కాదు, తెలుగుదేశం, భాజపా నాయకులు కూడా బాధపడుతున్నారని అన్నారు. అందుకే తన సతీమణితో ఇండిపెండెంటుగా పోటీ చేయించినట్లు చెప్పారు.
 
ఓట్ల లెక్కింపులో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన నాయకర్ స్వప్న ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతున్నారు. కూటమి పొత్తులో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ స్థానం జనసేనకు దక్కకపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆమె స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసారు. ఓట్ల లెక్కింపులో ఆమె తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 4 వేలు పైచిలుకు ఓట్ల మెజారిటీతో దూసుకుపోతున్నట్లు సమాచారం.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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