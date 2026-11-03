ఇది చూస్తే పవన్ కల్యాణ్కి పూనకాలే, ఆదోనిలో జనసేన రెబల్ స్టార్, వీడియో
JanaSena Strikes Again ఈ ట్యాగ్ Xలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఏమిటా అని చూస్తే ఆదోని చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థిగా జనసేన రెబల్ స్వప్న గెలుపుబాటలో పయనిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదోని జనసేన ఇంచార్జ్ మల్లప్ప నాయకర్ వీడియో కనబడుతోంది. ఆ వీడియోలో ఆయన అన్నమాటలు... ఇది నా బ్రాండ్ సింబల్, దిసీజ్ మై బ్రాండ్ జనసేన, నా బ్రాండ్ పవన్ కల్యాణ్ అంటూ చెప్పిన మాటలను చూస్తే ఏకంగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్కు కూడా పూనకాలు వచ్చేస్తాయి.
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఆదోని మునిసిపాలిటీ సీట్ల సర్దుబాటులో జనసేనకు అన్యాయం జరిగిందని ఆదోని జనసేన ఇంచార్జి మల్లప్ప నాయకర్ అన్నారు. ఈ విషయంలో జనసేన నాయకులు మాత్రమే కాదు, తెలుగుదేశం, భాజపా నాయకులు కూడా బాధపడుతున్నారని అన్నారు. అందుకే తన సతీమణితో ఇండిపెండెంటుగా పోటీ చేయించినట్లు చెప్పారు.
ఓట్ల లెక్కింపులో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన నాయకర్ స్వప్న ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతున్నారు. కూటమి పొత్తులో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ స్థానం జనసేనకు దక్కకపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆమె స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసారు. ఓట్ల లెక్కింపులో ఆమె తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 4 వేలు పైచిలుకు ఓట్ల మెజారిటీతో దూసుకుపోతున్నట్లు సమాచారం.
Janasena Rebel Mallappa's Wife Wins in Adoni By Defeating Both" TDP & YCP" #JanaSenaStrikesAgain #APLocalPolls https://t.co/aYmxenrD8W— KARNATAKA PawanKalyan FC (@KarnatakaPSPKFC) November 3, 2026
ఆదోని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మల్లప్ప గారి సతీమణి స్వప్న ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 4,000 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం. #JanaSenaStrikesAgain #PawanKalyan #APLocalPolls https://t.co/xizpDJKu2x
— YK Tv Digital (@yktvdigital) November 3, 2026