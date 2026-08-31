September 01, 2026: మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా, తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్లలో సెప్టెంబర్ 1, 2026 నాటికి విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం వుంది. తెలంగాణ (హైదరాబాద్తో సహా): చాలా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతంతో కూడిన మేఘావృత పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉత్తర - తూర్పు జిల్లాల్లో (ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ మరియు ఖమ్మం) అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టాలు సుమారు 28°C నుండి 30°C వరకు.. కనిష్టాలు సుమారు 22°C నుండి 24°C వరకు.
తేమ: అధికం (సుమారు 75%–85%).
ఆంధ్రప్రదేశ్: తీర జిల్లాల్లో (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ) ఈదురు గాలులతో కూడిన చెదురుమదురు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లో ప్రధానంగా వెచ్చగా, తేమగా ఉండి, సాయంత్రం అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు: తీర ప్రాంతాలు, రాయలసీమలో గరిష్టాలు సుమారు 31°C నుండి 33°C వరకు, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 24°C నుండి 25°C వరకు ఉంటాయి.
తీరప్రాంత గాలులు: సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున ఉత్తర ఆంధ్ర తీరంలోని మత్స్యకారులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించడం జరిగింది.