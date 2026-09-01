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  4. September 02, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

September 02, 2026: బుధవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (20:16 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్ 2న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వాతావరణం సాధారణంగానే ఉంటుంది. రుతుపవన వర్షాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలమైన ఉపరితల గాలులు మరియు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
తెలంగాణ - వర్షపాతం: కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
గాలులు - వాతావరణ పరిస్థితులు: అనేక ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 - 40 కి.మీ వేగంతో (అప్పుడప్పుడు 50 కి.మీ వేగంతో) బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించవచ్చు. 
 
హైదరాబాద్ ప్రత్యేకత: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30°C–31°C (87°F–88°F), రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22°C–23°C (73°F) మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
 
తేలికపాటి గాలులు వీస్తాయి. కొన్ని చోట్ల స్వల్ప వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే సూచన ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా వర్షంతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో (అప్పుడప్పుడు 60 కి.మీ వేగంతో) బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు: పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 34°C మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22°C నుండి 25°C మధ్య నమోదవుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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