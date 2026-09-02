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  4. September 03, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

September 03, 2026: గురువారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (18:55 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 3, 2026న ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో అక్కడక్కడా చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
తెలంగాణ పరిస్థితులు: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 28°C నుండి 31°C వరకు, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 22°C నుండి 23°C వరకు ఉంటాయి. 
 
గాలులు: తెలంగాణలోని ప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు (గంటకు 50 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు) వీచే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ (తీరప్రాంత - రాయలసీమ) పరిస్థితులు: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం, ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన ఈదురు గాలులతో కూడి ఉంటుంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: తీర ప్రాంతాలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30°C నుండి 34°C వరకు ఉంటాయి. అయితే లోపలి ప్రాంతాలు (ఉదా., రాయలసీమ) కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంటాయి. గాలులు: ఉపరితల గాలులు గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో (తీర ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా గంటకు 60 కి.మీ. వరకు) బలంగా వీస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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