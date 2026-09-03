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  4. September 04, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

September 04, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (21:52 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 4, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో వాతావరణం సాధారణంగా తేలికపాటి స్థానిక వర్షాలతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ: తేలికపాటి ఉష్ణోగ్రతలతో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. వర్షపాతం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
గాలులు: గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాలు: సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయంలో తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అధిక సంభావ్యతతో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 32°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 24°C ఉంటుంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, కోస్తా ఆంధ్ర- రాయలసీమ: ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షం లేదా చిరుజల్లులతో కూడిన ఆటుపోట్లు ఉంటాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 34°C మధ్య ఉండటంతో వెచ్చని, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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