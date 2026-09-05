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  4. September 06, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

September 06, 2026: ఆదివారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (19:55 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 6, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఇలా ఉండనుంది. తెలంగాణ - వర్షపాతం: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీవ్రమైన వాతావరణ హెచ్చరికలేవీ జారీ చేయలేదు. 
 
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి చినుకులు లేదా తేలికపాటి వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 32°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 24°C నుండి 25°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ - యానాం - తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్: అక్కడక్కడా లేదా ఒకటి రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమ: వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా ఉంటుంది, ఒకటి రెండు చోట్ల తేలికపాటి వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రత: తీరప్రాంతం, ప్రధాన నగరాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 34°C మధ్య నమోదవుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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