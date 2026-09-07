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  4. September 08, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

September 08, 2026: మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (19:16 IST)
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Weather forecast
సెప్టెంబర్ 8, 2026న, భారత వాతావరణ శాఖ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. 
 
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మరియు ఉత్తర జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవవచ్చు. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు (హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు): పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 32°C (90°F). రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 24°C (75°F). 
 
గాలి - తేమ: గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అలాగే తేమ శాతం ఎక్కువగా (సుమారు 75–85%) ఉంటుంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితులు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం) అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: గరిష్టంగా 32°C-34°C, కనిష్టంగా 25°C-27°C,
రాయలసీమ: గరిష్టంగా 31°C-33°C, కనిష్టంగా 24°C-26°C. 
 
తీరప్రాంత హెచ్చరిక: బలమైన గాలులు, అలల ఉధృతి కారణంగా మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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