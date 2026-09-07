September 08, 2026: మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
సెప్టెంబర్ 8, 2026న, భారత వాతావరణ శాఖ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగుతోంది.
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మరియు ఉత్తర జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవవచ్చు.
ఉష్ణోగ్రతలు (హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు): పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 32°C (90°F). రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: సుమారు 24°C (75°F).
గాలి - తేమ: గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అలాగే తేమ శాతం ఎక్కువగా (సుమారు 75–85%) ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితులు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం) అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: గరిష్టంగా 32°C-34°C, కనిష్టంగా 25°C-27°C,
రాయలసీమ: గరిష్టంగా 31°C-33°C, కనిష్టంగా 24°C-26°C.
తీరప్రాంత హెచ్చరిక: బలమైన గాలులు, అలల ఉధృతి కారణంగా మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడింది.