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  4. September 10, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

సెప్టెంబర్ 10, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (20:11 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

హైదరాబాద్: ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 32°C-33°C, కనిష్టంగా 23°C–24°C మధ్య ఉంటాయి. ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
ఉత్తర - తూర్పు జిల్లాలు (ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్): మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అవలోకనం: తీర ప్రాంతాల్లో తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. దీనితో పాటు అక్కడక్కడ రుతుపవన జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
కోస్తా ఆంధ్ర (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ): అధిక తేమతో పాటు ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 30°C-34°C వరకు ఉంటాయి. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం, కడప): పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C-36°C వరకు చేరి వెచ్చగా ఉంటాయి. పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, సాయంత్రం చిరు జల్లులు కురిసే స్వల్ప అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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