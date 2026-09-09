సెప్టెంబర్ 10, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
Weather forecast
హైదరాబాద్: ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 32°C-33°C, కనిష్టంగా 23°C–24°C మధ్య ఉంటాయి. ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయి.
ఉత్తర - తూర్పు జిల్లాలు (ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్): మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అవలోకనం: తీర ప్రాంతాల్లో తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. దీనితో పాటు అక్కడక్కడ రుతుపవన జల్లులు కురుస్తాయి.
కోస్తా ఆంధ్ర (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ): అధిక తేమతో పాటు ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 30°C-34°C వరకు ఉంటాయి. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం, కడప): పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C-36°C వరకు చేరి వెచ్చగా ఉంటాయి. పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, సాయంత్రం చిరు జల్లులు కురిసే స్వల్ప అవకాశం ఉంది.