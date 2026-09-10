సెప్టెంబర్ 11, 2026: ఏపీ, తెలంగాణల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన తాజా అంచనాల ప్రకారం ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలపై ప్రభావం ఎక్కువగా చూపనుంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లడం మంచిది. శుక్రవారం ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో వర్షాలు పడనున్నాయి. పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి ప్రాంతాల్లో కూడా వానలు దంచికొట్టే అవకాశం ఉంది.
ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణాలు చేసే వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉత్తర తెలంగాణ మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయి.
అలాగే అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఇక్కడి ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. శుక్రవారం నాడు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ యానాంలలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, అలాగే దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
అదే రోజు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది. శనివారం కూడా ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులే ఉంటాయని అంచనా వేసింది. సెప్టెంబర్ 14 వరకు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఆ శాఖ తెలిపింది.