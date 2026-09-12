సెప్టెంబర్ 13న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసా?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో సెప్టెంబర్ 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టి దాదాపు 21°C - 28°C మధ్య నమోదు కావచ్చు.
ప్రభావ ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, వరంగల్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలలోని పలు ప్రాంతాలకు వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్- కోస్తాంధ్ర: ఉత్తరాంధ్ర (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం), ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో గాలులు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. సముద్ర తీరప్రాంతం అలజడిగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు.
రాయలసీమ: చిత్తూరు, తిరుపతి, వైఎస్ఆర్ కడప పరిసరాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షపు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.