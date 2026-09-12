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  4. September 13, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

సెప్టెంబర్ 13న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసా?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (21:17 IST)
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Weather forecast
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో సెప్టెంబర్ 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టి దాదాపు 21°C - 28°C మధ్య నమోదు కావచ్చు. 
 
ప్రభావ ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, వరంగల్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలలోని పలు ప్రాంతాలకు వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్- కోస్తాంధ్ర: ఉత్తరాంధ్ర (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం), ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో గాలులు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. సముద్ర తీరప్రాంతం అలజడిగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు. 
 
రాయలసీమ: చిత్తూరు, తిరుపతి, వైఎస్ఆర్ కడప పరిసరాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షపు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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