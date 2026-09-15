సెప్టెంబర్ 16, 2026.. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణ వాతావరణ సూచన (సెప్టెంబర్ 16, 2026) ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం..
September 16, 2026
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం.. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
వాతావరణ హెచ్చరికలు: గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
ప్రభావం: వర్షాలు పడే సమయాల్లో రోడ్లపై స్వల్పంగా నీరు నిలిచే అవకాశం, స్థానికంగా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం, రోడ్లు జారుడుగా ఉండే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ప్రయాణీకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం వాతావరణ సూచన
సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
అక్కడక్కడా గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం/ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ): 30°C / 23°C (తేలికపాటి/మోస్తరు వర్షం, ఉరుములతో కూడిన మేఘావృతం)
విశాఖపట్నం (తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్): 31°C / 26°C (వర్షం, ఉరుములతో కూడిన మేఘావృత ఆకాశం)
విజయవాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్): 34°C / 27°C (తేలికపాటి వర్షంతో సాధారణంగా మేఘావృతం)
తిరుపతి (రాయలసీమ): 35°C / 27°C (పాక్షికంగా మేఘావృతం)