  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. September 16, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

సెప్టెంబర్ 16, 2026.. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

September 16, 2026
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (18:51 IST)
google-news
September 16, 2026
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణ వాతావరణ సూచన (సెప్టెంబర్ 16, 2026) ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం.. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
 వాతావరణ హెచ్చరికలు: గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
 
ప్రభావం: వర్షాలు పడే సమయాల్లో రోడ్లపై స్వల్పంగా నీరు నిలిచే అవకాశం, స్థానికంగా ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం, రోడ్లు జారుడుగా ఉండే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ప్రయాణీకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం వాతావరణ సూచన
సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
 
అక్కడక్కడా గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

రాయలసీమ: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం/ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ):  30°C / 23°C (తేలికపాటి/మోస్తరు వర్షం, ఉరుములతో కూడిన మేఘావృతం)
విశాఖపట్నం (తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్):  31°C / 26°C (వర్షం, ఉరుములతో కూడిన మేఘావృత ఆకాశం)
విజయవాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్):  34°C / 27°C (తేలికపాటి వర్షంతో సాధారణంగా మేఘావృతం)
తిరుపతి (రాయలసీమ): 35°C / 27°C (పాక్షికంగా మేఘావృతం)
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
బాడీ బిల్డర్‌నని అహంకారమా? మహిళా బైకర్‌ను ఢీకొట్టిన నిందితుడు అరెస్ట్

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్తెలుగులో మొట్టమొదటి మల్టీవర్స్ కామెడీగా 'సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర' ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లను విడుదల చేసింది యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణ సంస్థ. సంతోష్ శోభన్, ప్రీతి అశ్రాని, మానస చౌదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మల్టీవర్స్ కామెడీ 'సతీబాబు పరలోక యాత్ర'ను డిసెంబర్‌లో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు యూవీ క్రియేషన్స్ ప్రకటించింది.

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రిత

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రితబిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌ హౌస్‌లోకి వెళ్లేందుకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని.. కానీ తాను వెళ్లలేదని.. సీనియర్ నటి సురేఖా వాణి కుమార్తె సుప్రిత స్పష్టం చేసింది. బిగ్‌బాస్ 10లో సుప్రిత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఆమె స్వయంగా తెరదించింది. బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ముందే తనను షోలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు సంప్రదించారని వెల్లడించింది. అయితే హౌస్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత భావోద్వేగాలను ఎలా ఎదుర్కొంటాననే ఆందోళన తన తల్లి సురేఖా వాణికి ఉండటంతో ఆ ఆఫర్‌ను అంగీకరించలేదని తెలిపింది.

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబు

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబునాకు డిఫరెంట్ పాత్రలు చేయాలని ఉంది. త్వరలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన ఉంటుందని నటుడు సంపూర్ణేష్ బాబు వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన ది ప్యారడైజ్’.సినిమాలో నటించారు. నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించిన సంపూర్ణేష్ బాబు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా తన 13వ సినిమాను.వినాయక చవితి సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం స్పెషల్ పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అందంగా అలంకరించిన గణేశుడి విగ్రహం ముందు నిలబడి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. వార్మ్ గోల్డెన్ లైటింగ్, పూల అలంకరణలు, సంప్రదాయ వాతావరణం, భారీ గణేశుడి విగ్రహం పోస్టర్‌కు పండుగ కళను తీసుకొచ్చాయి. అదే సమయంలో మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పోస్టర్‌ను డిజైన్ చేశారు.

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ను ప్రేమిస్తున్నట్లు ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి. ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తరుణ్, ఈషా మధ్య ప్రేమ చిగురించిందనే వార్తలు గతంలోనే వినిపించాయి. అంతేకాదు, ఈషా తనకు కేవలం స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదని తరుణ్ గతంలో చెప్పినట్లు సమాచారం.