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  4. September 17, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

సెప్టెంబర్ 17, 2026 నాటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం ఎలా వుంది..?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (19:46 IST)
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తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ అందించిన సెప్టెంబర్ 17, 2026 నాటి వివరాలు ఎలా వున్నాయంటే.. 
 
Weather forecast
తెలంగాణ వర్ష సూచన: సెప్టెంబర్ 17న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో (గాలి వేగం గంటకు 30-40 కిమీ) కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
హెచ్చరిక: వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వంటి ప్రధాన జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: నగరంలో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడే సూచన ఉంది. 
 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 33°C 
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 24°C  
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్ష సూచన: ఉత్తర కోస్తాంధ్ర - రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
తీరప్రాంతం - రాయలసీమ: విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో మేఘావృతమైన వాతావరణంతో పాటు చినుకులు లేదా మోస్తరు వర్షపాతం నమోదుకావచ్చు. 
 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 30°C నుండి 33°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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