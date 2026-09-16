సెప్టెంబర్ 17, 2026 నాటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం ఎలా వుంది..?
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ అందించిన సెప్టెంబర్ 17, 2026 నాటి వివరాలు ఎలా వున్నాయంటే..
Weather forecast
హెచ్చరిక: వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వంటి ప్రధాన జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: నగరంలో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడే సూచన ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 33°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 24°C
ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్ష సూచన: ఉత్తర కోస్తాంధ్ర - రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
తీరప్రాంతం - రాయలసీమ: విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో మేఘావృతమైన వాతావరణంతో పాటు చినుకులు లేదా మోస్తరు వర్షపాతం నమోదుకావచ్చు.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 30°C నుండి 33°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.