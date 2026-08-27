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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (09:45 IST)

ఆటోరిక్షాను ఢీకొన్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు.. పల్నాడులో ఏడుగురు మృతి

Palnadu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (09:45 IST)
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Palnadu
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట ప్రధాన రహదారిపై గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మరణించారు. విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఆటోరిక్షాను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న 15 మందిలో ఏడుగురు మృతి చెందగా, నలుగురు పిల్లలతో సహా మరో ఎనిమిది మంది తీవ్ర గాయాలతో బయటపడ్డారు. 
 
గాయపడిన వారిని గుంటూరు జీజీహెచ్ తరలించారు. మృతులు చిలకలూరిపేట మండలం వేలూరు గ్రామానికి చెందిన వారుగా గుర్తించారు. బాపట్ల జిల్లా కొండమంజులూరులో పుట్టినరోజు వేడుకలకు హాజరై తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో ఇద్దరు, చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఒకరు మృతి చెందారు.
 
మృతులను బొంత బాబు (62), బొంత మణెమ్మ (55), సంపూర్ణమ్మ (70), లక్ష్మమ్మ (75), గంగమ్మ (50), చౌటుపల్లి సువార్త (45), మరియమ్మ (45)లుగా గుర్తించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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