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  4. Severe Cyclone Arnab hits coastal areas of Andhra Pradesh, Uppada Sea Wall Damage
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (10:12 IST)

అర్నబ్‌ తుపాను ఎఫెక్ట్‌ .. కోతకు గురైన ఉప్పాడ తీరం

arnab cyclone
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (10:12 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై అర్నబ్‌ తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. సముద్రంలో అలలు భారీగా ఎగసిపడుతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడలో అలల తాకిడికి తీరం కోతకు గురైంది. ఇటీవల బాగా ఎత్తుగా నిర్మించిన రాళ్లగట్టును సైతం అలలు దాటుకుని విరుచుకుపడుతున్నాయి. దీంతో బీచ్‌ రోడ్డుపైకి రాళ్లు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. 
 
మరోవైపు ఉత్తరాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, పలాస, టెక్కలి, పాతపట్నం, నరసన్నపేట, శ్రీకాకుళం, గార, లావేరు, ఆమదాలవలసలో తేలికపాటి వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి తీరంలో అలలు ఉద్ధృతంగా ఎగిసిపడుతున్నాయి.
 
ఇదిలావుంటే, ఈ తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందని ఏపీ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యమని చెప్పారు. విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 
 
ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని.. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, పోలీసు, అగ్నిమాపక, రెవెన్యూ బృందాలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించారు. తీరప్రాంత ప్రజలను అవసరమైనప్పుడు వెంటనే తరలించేందుకు పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని.. అక్కడ స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, ఆహారం, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. అత్యవసర సహాయం కోసం విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లు 1070, 112ను సంప్రదించాలని మంత్రి అనిత సూచించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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