ప్రకాశం జిల్లా తీరాన్ని తాకనున్న మురసు తీవ్రతుపాను, ఈ మండలాలు వారు జాగ్రత్త
మురసు తుపాను ప్రభావంతో ప్రకాశం జిల్లాలో దిగువ సూచించిన మండలాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే మండలాలు కొత్తపట్నం, ఒంగోలు రూరల్, చినగంజాం. అతి భారీ వర్షాలు కురిసే మండలాలు నాగులుప్పాడు, ఒంగోలు అర్బన్, వేటపాళెం, టంగుటూరు, సింగరాయకొండ, ఉలవపాడు. మద్దిపాడు, గుడ్లూరు, జరుగుమిల్లి, సంతనూతలపాడు, కందుకూరు.
ఈ మండలాల్లోని ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ప్రజలు ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలి. అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రఖర్ జైన్, ఎస్డీఎంఏ-ఎండీ, ఆర్టీజీఎస్- సీఈఓ తెలియజేసారు.