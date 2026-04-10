Heat Wave Forecast: ఏపీలో వేడిగాలులు.. రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు..

ఏపీలో వేడిగాలులు ప్రజలను భయపెట్టిస్తున్నాయి. ఏపీ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) పలు జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఎంపిక చేసిన కోస్తా, దక్షిణ ప్రాంతాలలో మెరుపులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ మాట్లాడుతూ ఉత్తర ఆంధ్రలో తీవ్రమైన వేడిగా ఉండే అవకాశం ఉందని, రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అదే సమయంలో, తెలంగాణ నుండి మన్నార్ వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఏపీఎస్డీఎంఏ ప్రకారం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం, పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లోని 16 మండలాలు తీవ్రమైన వేడిగాలులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. వీటిలో విజయనగరంలోని బాడంగి, బొబ్బిలి, తెర్లాం, వంగర ఉన్నాయి.
పార్వతీపురం మన్యంలోని బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, జియ్యమ్మవలస, పార్వతీపురం, సాలూరు, సీతంపేట, సీతానగరం, పోలవరంలోని చింతూరు, కూనవరం, వరరామచంద్రపురం, ఏలూరులోని కుకునూరు, వేలేరుపాడు.
అదనంగా, విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోని 19 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు వేడి-సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉన్నందున వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రఖర్ జైన్ కోరారు. డీహైడ్రేషన్ను నివారించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.