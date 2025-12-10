సంస్కృత వర్శిటీ విద్యార్థినిపై లైంగికదాడి.. ఇద్దరు ప్రొఫెసర్ల అరెస్టు
తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థినిపై లైంగికదాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను స్థానిక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఒరిస్సాకు చెందిన 27 యేళ్ళ యువతి ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో బీఈడీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆమెపై కన్నేసిన ఆ శాఖ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ కుమార్... ఆమెను ప్రలోభపెట్టి తన కార్యాలయంలోనే లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ సమయంలో మరో ప్రొఫెసర్ శేఖర్ రెడ్డి ఈ దారుణాన్ని తన మొబైల్ ఫోనులో చిత్రీకరించాడు. ఆ తర్వాత ఆ ఫోటోలు, వీడియోలు చూపించి పదేపదే బాధితురాలిపై లైంగికదాడికి పాల్పడుతూ వచ్చారు.
ఈ క్రమంలో వీరి వేధింపులు ఎక్కువ కావడంతో బాధిత విద్యార్థిని యూనివర్శిటీ అధికారులకు ఫిర్యాదుచేసి సొంతూరికి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించిన వర్శిటీ యాజమాన్యం, అంతర్గత విచారణ కమిటీని ఏర్పాటుచేసి లక్ష్మణ్ కుమార్ను తొలుత సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత వర్శిటీ ఇంచార్జ్ రిజిస్ట్రార్ రజనీకాంత్ శుక్లా తిరుపతి పడమర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు... సీఐ మురళీమోహన్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం ఒరిస్సాకు వెళ్లి బాధితురాలి వాంగ్మూలం నమోదు చేసింది. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కీచక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లిద్దరినీ తిరుపతి పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.