మహిళపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు: అజ్ఞాతంలోకి అరవ శ్రీధర్, ఫోన్ స్విచాఫ్
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు చెబుతున్నారు. జనసేన విచారణ కమిటీకి అతడు అందుబాటులోకి రాలేదని సమాచారం. దాంతో కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా అతడిని పిలిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓ మహిళా ఉద్యోగిని లైంగికంగా వేధించినట్లు తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీటికి సంబంధించి గత రెండురోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వరసగా వీడియోలో బైటకు వస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో అతడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం.
రేయ్ కొడకా నా ఫోటోలు ఎందుకు వేసావురా?
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ హనీ ట్రాపులో ఇరుక్కునిపోయారని ఆయన తరపున వాదిస్తున్నవారు అంటున్నారు. మీడియా ముందుకు వచ్చి తనను మోసం చేసాడంటూ చెబుతున్న బాధితురాలు వీణ ఓ జర్నలిస్టును స్కిప్పింగ్ తాడుతో దాడి చేస్తున్నట్లు వున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పైగా ఆ వీడియోలో ఆమె జర్నలిస్టును దారుణంగా బూతులు తిడుతోంది. తన వ్యక్తిగత ఫోటోలు ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేసావురా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అతడిపై దాడి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
చెట్టుకు చీర కట్టినా వెళ్లిపోతాడు
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఓ మహిళ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో బాధితురాలు మాట్లాడిన ఆడియో లీక్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో బాధితురాలు మాట్లాడుతూ... చెట్టుకు చీర కట్టినా చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లిపోయే రకం అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. అరవ శ్రీధర్ గురించి అనేక రకాలుగా ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆడియోలో వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మాటలను ఆమె తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో చెబుతోంది.