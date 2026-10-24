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  4. Sharmila’s Wedding Venue Choice: A Calculated Move
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (10:06 IST)

యలహంక ప్యాలెస్‌ను షర్మిల కుమార్తె పెళ్లికి ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?

Sharmila Daughter
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (10:06 IST)
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వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రస్తుతం సోదరి వైఎస్ షర్మిలతో తలనొప్పి తప్పేట్లు లేదు. కుటుంబ ఆస్తి వివాదం కారణంగా తన సోదరుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డితో తన సంబంధాలు ఇప్పటికే దెబ్బతిన్నాయని వై.ఎస్. షర్మిలకు తెలుసు. కాబట్టి, నవంబర్ 25న జరగనున్న తన కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహానికి బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్‌ను ఎంచుకోవడం ఒక స్పష్టమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతోంది. ఇది కేవలం వేదిక ఎంపిక మాత్రమేనా, లేక ఇది సృష్టించే వివాదాన్ని ఆమె ముందుగానే ఊహించారా? అనేది సస్పెన్సే. 
 
ఆస్తి పత్రాలు కేవలం షర్మిల పేరు మీదనే దాఖలు చేయబడినప్పటికీ, వైకాపా చీఫ్ జగన్ ఆ ప్రాంగణంలోనే నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇంత పెద్ద వివాహ వేడుకను నిర్వహించడంపై జగన్ భద్రత, గోప్యతకు సంబంధించిన ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ వివాదం ఉందని తెలిసి కూడా, తన సోదరుడి అంగీకారం పొందకముందే వేదికను ఎందుకు ప్రకటించారు?
 
వివిధ పార్టీలకు చెందిన రాజకీయ నాయకులను ఆహ్వానించే కాంగ్రెస్ నాయకురాలిగా, వివాదాస్పద కుటుంబ ఆస్తిలో వివాహం జరపడం తన కుటుంబాన్ని ఇబ్బందికరమైన స్థితిలో ఉంచుతుందని, అలాగే మీడియా దృష్టిని బాగా ఆకర్షిస్తుందని షర్మిల అర్థం చేసుకుని ఉండాలి. 
 
ఒకవేళ ఆ వేదికపై అంగీకారం కుదరకపోయి ఉంటే, మరో ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుని ఉంటే ఈ సమస్య ఇంతగా ముదరడాన్ని నివారించి ఉండవచ్చు. జగన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టడానికో లేక వార్తల్లోకి ఎక్కడానికో ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రణాళిక చేయబడిందని టాక్ వస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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