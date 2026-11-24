ఆమె కేవలం నా సోదరి మాత్రమే కాదు, నా పెద్ద కుమార్తె లాంటిది.. జగన్
వైఎస్ జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల మధ్య ఉన్న విభేదాలు ఎంత తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాయంటే, ఆస్తి పంపకాల్లో తనకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, బెంగళూరులోని ఇంట్లో నిరసన తెలపడానికి షర్మిల సిద్ధమయ్యారు. బెంగళూరులోని యలహంక ఇల్లు తనదేనని జగన్ వాదిస్తూ, అందుకు అనుగుణంగా కోర్టు ఉత్తర్వులను కూడా పొందారు.
మరోవైపు, ఈ ఆస్తి తనకు తన తండ్రి ద్వారా దక్కిందని షర్మిల పేర్కొంటున్నారు. తాము చిన్నతనంలో పెరిగిన ఆ ఇంట్లోనే తన కుమార్తె వివాహాన్ని జరిపించాలని ఆమె కోరుకుంటున్నారు. అయితే, జగన్ తరపున ఉన్న బలమైన న్యాయపరమైన పక్షం కారణంగా, అది సాధ్యపడటం లేదు.
ఈ నేపథ్యంలో, సోషల్ మీడియాలో జగన్కు సంబంధించిన ఒక పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన తన సోదరి షర్మిల పట్ల ఎంతో ఆప్యాయతను, ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం కనిపిస్తుంది. ఒక జాతీయ మీడియా ఛానల్కు ఇచ్చిన పాత ఇంటర్వ్యూలో, షర్మిలకు పార్టీలో ఏదైనా పదవి ఇస్తారా అని, వ్యక్తిగతంగా ఆమె ఆయనకు ఎంత ముఖ్యమో అని జగన్ను అడిగారు.
"మీరు ఆమెనే అడగవచ్చు. ఆమె కేవలం నా సోదరి మాత్రమే కాదు, నా పెద్ద కుమార్తె లాంటిది. ఆమెకు ఏది కావాలన్నా మీరు ఆమెనే అడగవచ్చు" అని జగన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అంటే, తన సోదరి కోసం తాను దేనినైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన అప్పట్లో సూచించారు.
జగన్ వ్యక్తిగత మరియు రాజకీయ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఈ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. అప్పట్లో షర్మిల ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున చురుగ్గా ప్రచారం చేశారు. కానీ, ఇటీవల కాలంలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
ఒకప్పుడు షర్మిలను తన 'పెద్ద కుమార్తె'గా పేర్కొన్న జగన్, ఇప్పుడు కోర్టు ఉత్తర్వులను తెచ్చుకుని, బెంగళూరులోని ఇంట్లో షర్మిల కుమార్తె వివాహ ఏర్పాట్లను అడ్డుకునే స్థితికి చేరుకున్నారు.