ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ : కొడాలి నాని ముఖ్య అనుచరుడు అరెస్టు
మాజీ మంత్రి, గుడివాడ వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి కొడాలి నానికి చెందిన ముఖ్య అనుచరుడుని ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కేసులో అరెస్టు చేశారు. పేరు కూనసాని వినోద్. కొడాలి నానికి రాజకీయ సలహాదారుడుగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. వినోద్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ఆడుతుండగా గుడివాడ వన్టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయన వద్ద రూ.50 వేల నగదు, ఒక మొబైల్ ఫోనును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పేకాట శిబిరాలు నిర్వహించినట్టు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక కూడా ఆయన అక్రమ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ క్రమంలోనే ఆన్లైన్ బెట్టింగులో నిమగ్నమైవుండగా, వినోద్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. వినోద్ను విచారిస్తున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కొడాలి నానికి అత్యంత సన్నిహితుడుగా పేరున్న వినోద్ అరెస్టు కావడం ఇపుడు స్థానిక రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.