ఫ్రీ బస్సుల్లో సీట్ల లొల్లి - జట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్న మహిళలు (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం మరోమారు చర్చనీయాంశంగా మారింది. పరిగి నుంచి హైదరాబాద్ వెళుతున్న తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సులో సీట్ల కోసం కొందరు మహిళలు తీవ్రంగా కొట్టుకున్నారు. ఒకరి జుట్టు మరొకరు పట్టుకుని, చితక్కొట్టుకున్నారు. ఆదివారం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ ఉచిత ప్రయాణ పథకం వల్ల బస్సులో రద్దీ పెరిగి, మహిళల మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తుతున్నాయి.
వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి నుంచి హైదరాబాద్ వెళుతున్న టీజీ ఆర్టీసీ బస్సులో ఈ గొడవ జరిగింది. వినాయక చవితి పండుగ నేపథ్యంలో బస్సు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఈ క్రమంలో సీటు విషయంలో నలుగురు మహిళల మధ్య వాగ్వాదం మొదలై అది తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. తోటి ప్రయాణికులు వారిని విడదీసేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఈ గొడవతో ఇబ్బంది పడిన కొందరు ప్రయాణికులు బస్సు దిగి వెళ్లిపోయారు.
తెలంగాణాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ పథకంతో మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. అయితే, పెరిగిన రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులు లేకపోవడంతో తరచూ ఇలాంటి గొడవలు జరుగుతున్నాయని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. ఒక మంచి పథకాన్ని ఇలాంటి ఘటనలతో అపహాస్యం చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఫ్రీ బస్సులో సీట్ల కోసం లొల్లి— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 13, 2026
పరిగి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సులో సీటు కోసం జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్న మహిళలు pic.twitter.com/hxbzeT19Td