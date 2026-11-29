మెజార్టీ తగ్గిందని తిట్ల దండకం.. బూతులు వినలేక చీరలు వెనక్కి ఇచ్చిన ఓటర్లు (వీడియో)
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చిత్ర విచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సర్పంచ్ పదవులకు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఇలా ఖర్చు పెట్టేవారు గెలుస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఓడిపోతున్నారు. ఇంకొన్ని చోట్ల తక్కువ మెజార్టీతో విజయం సాధిస్తున్నారు. ఇలాంటి గెలుపు వీరుల కుటుంబీకులు మాత్రం భారీగా ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ మెజార్టీ తగ్గిందంటూ తిట్ల దండకం ఎత్తుకుంటున్నారు. తాజాగా కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం శేషమాంబపురం పంచాయతీకి ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి.
ఈ ఎన్నికల్లో అధికార టీడీపీ మద్దతుతో రమాదేవి సర్పంచ్గా విజయం సాధించారు. అయితే, గ్రామంలో మొత్తం 850 ఓట్లు ఉండగా, రమాదేవి కేవలం ఎనిమిది ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపును సొంతం చేసుకున్నారు. దీంతో ఆమె మామ వై.వెంకట సుబ్బరాజు పాపరాజుపల్లె రామాలయం మెట్లపై కూర్చొని తిట్లందండకం అందుకున్నారు. తమ వద్ద చీరలు, డబ్బులు తీసుకుని ప్రత్యర్థికి ఓట్లు వేశారంటూ పచ్చి, బండబూతులు తిట్టసాగారు. అందువల్ల తాము ఇచ్చిన చీరలు, డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలంటూ ఆయన హెచ్చరించారు. పైగా, ఆయన తిట్టే బూతులను భరించలేక అనేక మంది ఓటర్లు తాము తీసుకున్న చీరలు, డబ్బులను వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సర్పంచ్ గెలుపు.. మామ వ్యాఖ్యలపై వివాదం! కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం శేషమాంబపురంలో ఎన్నికల అనంతరం వివాదం చోటుచేసుకుంది. సర్పంచ్గా ఎన్నికైన రమాదేవి మామ, ఓటు విషయంలో గ్రామస్తులపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో కొందరు గ్రామస్తులు తమకు ఇచ్చిన డబ్బులు, చీరలను తిరిగి ఇచ్చిన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. #Kadapa #Rajampet #PanchayatElections #AndhraPradesh #ViralNews #TeluguNews #Tupaki Follow ???? @tupaki_official— Tupaki (@tupaki_official) November 29, 2026