క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేష్ పైన విమర్శలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... క్రికెట్ చూసేందుకు విమానంలో కొలంబో వెళ్లాలా? ఏం టీవీలో చూడవచ్చు కదా. నేను టీవీలోనే చూస్తాను. బాధ్యాయుత పదవుల్లో వున్నవారు ఇలా జల్సాగా తిరగవచ్చా.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక విమానం, ఒక హెలికాప్టర్ వుంటే వారి అబ్బాయి లోకేష్ కి కూడా అలాగే వున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిస్థితి కూడా అలాగే వుంది. నాకు తెలిసి ఇంతగా విమానాలు, హెలికాప్టర్లలో తిరుగుతూ జల్సాలు చేసిన నాయకులను ఇంతమటుకైతే నేను చూడలేదు. అదేమని అడిగితే.. డబ్బులన్నీ మావే అని బుకాయిస్తారు. లోకేష్ రాత్రి కొలంబో వెళ్తారు, ఉదయానికి విజయవాడ వస్తారు. మళ్లీ సాయంత్రానికి ఢిల్లీ వెళ్తారు. ఏంటిది.. చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్ విమానాలు, హెలికాఫ్టర్లలో జల్సాలు చేస్తున్నారని జగన్ విమర్శించారు.