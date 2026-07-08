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గుంటూరులో సమాజాభివృద్ధిని బలోపేతం చేస్తున్న శ్రీ సిమెంట్
శ్రీ సిమెంట్ లిమిటెడ్ తన గుంటూరు కార్యకలాపాల పరిసర గ్రామాల్లో కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) కార్యక్రమాల కింద ఆరోగ్యం, విద్య, సురక్షిత తాగునీరు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, కార్యాలయ భద్రత రంగాల్లో నిరంతర పెట్టుబడుల ద్వారా సమాజాభివృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. శ్రీ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్, ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యంతో చేపడుతున్న కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజాల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తూనే, మరింత సురక్షితమైన, స్థిరమైన కార్యాలయ వాతావరణాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది.
సంస్థ చేపడుతున్న సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆరోగ్య సేవలు ప్రధాన ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగంగా కొనసాగుతున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో శ్రీ సిమెంట్ తన గుంటూరు కార్యకలాపాల పరిసర గ్రామాల్లో మొత్తం 47 ఆరోగ్య శిబిరాలను నిర్వహించి, ఉచిత వైద్య సంప్రదింపులు, ఆరోగ్య పరీక్షలు, నిర్ధారణ సేవలు మరియు మందుల పంపిణీ ద్వారా 10,150 మందికి పైగా లబ్ధి చేకూర్చింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సంస్థ చేపట్టిన ఆరోగ్య కార్యక్రమాల ద్వారా 20,000 మందికి పైగా ప్రయోజనం పొందారు. 'మమత ప్రాజెక్ట్' కింద గర్భిణీ మహిళల ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమానికి మద్దతుగా ప్రతి త్రైమాసికం ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తోంది. అదనంగా, సమాజ ఆరోగ్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ పెదగార్లపాడు, కాచవరం, తుమ్మలచెరువు మరియు ఇనుపరాజుపల్లి గ్రామాల్లో ఇటీవల ఉచిత నేత్ర పరీక్షా శిబిరాలు నిర్వహించగా, 1,650 మంది గ్రామస్తులకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి, వారిలో 1,150 మంది లబ్ధిదారులకు ఉచిత కళ్లజోళ్లు అందజేశారు.
సమాజ ఆరోగ్యానికి సురక్షిత తాగునీటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన సంస్థ పరిసర గ్రామాల్లో తాగునీటి మౌలిక సదుపాయాలను కూడా బలోపేతం చేసింది. కేసనుపల్లి మరియు దాచేపల్లి మున్సిపాలిటీల్లో తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థకు మద్దతు అందించడంతో పాటు, పెదగార్లపాడు, కాచవరం మరియు ఇనుపరాజుపల్లి గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పలు RO నీటి శుద్ధి కేంద్రాల ద్వారా సుమారు 20,000 మంది నివాసితులకు శుద్ధి చేసిన తాగునీరు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సౌకర్యాలు నీటి నాణ్యత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు మరియు సమాజ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు, నీటి భద్రతను కూడా బలోపేతం చేశాయి.
శ్రీ సిమెంట్ ఈ ప్రాంతంలో విద్యా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కూడా నిరంతరంగా పెట్టుబడులు పెట్టుతోంది. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తుమ్మలచెరువు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో షెడ్లు మరియు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ పనులు చేపట్టి సుమారు 1,150 మంది విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ప్రయోజనం కలిగించింది. పెదగార్లపాడు, కాచవరం మరియు తుమ్మలచెరువు గ్రామాల్లో దాదాపు 1,200 మంది విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు క్రీడా సామగ్రిని పంపిణీ చేసి, విద్యార్థుల్లో శారీరక దృఢత్వం, జట్టుగా పనిచేసే నైపుణ్యం మరియు సమగ్ర అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించింది. చిన్నగార్లపాడులో తరగతి గదుల పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టి విద్యా వాతావరణాన్ని మెరుగుపరిచింది. అలాగే పెదగార్లపాడు ఎం.పీ.పీ. పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల వేతనాలకు మద్దతు కొనసాగిస్తూ, ఇనుపరాజుపల్లి ఎం.పీ.పీ. పాఠశాలకు విద్యా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం మరియు అంగన్వాడీ గది నిర్మాణానికి సహకరించడం ద్వారా సమీప గ్రామాల్లో విద్యకు మరింత ప్రాప్యత కల్పిస్తోంది.
సంస్థ చేపట్టిన గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గ్రామాల్లో రవాణా సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం మరియు ప్రజా సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపరిచాయి. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీటీ రోడ్ల మరమ్మతులు, ఆర్సీసీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థలు, సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం మరియు శ్మశానవాటిక రోడ్ల అభివృద్ధి ద్వారా 10,000 మందికి పైగా గ్రామస్తులు ప్రయోజనం పొందారు. ఆలయ ప్రహరీ నిర్మాణం, కాచవరంలో బోర్వెల్ ఏర్పాటు, పెదగార్లపాడులో ఇన్వర్టర్ మరియు బయోమెట్రిక్ సదుపాయాలు, తుమ్మలచెరువులో ఆలయ మెట్ల మరమ్మతులు, గ్రావెల్ రోడ్డు నిర్మాణం, కల్వర్టుల మరమ్మతులు, పైప్లైన్ మరమ్మతులు, విద్యుత్ లైన్ల సవరణ పనులు మరియు పోలీస్ స్టేషన్లకు స్టాప్ బోర్డుల పంపిణీ వంటి కార్యక్రమాలు ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సమాజ భద్రతను మరింత బలోపేతం చేశాయి. అదే సమయంలో, ప్రత్యేక పారిశ్రామిక భద్రత శిక్షణలు, PPE తనిఖీలు, ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో రక్షణ శిక్షణలు, నెలవారీ సేఫ్టీ గేట్ మీటింగ్స్, టూల్బాక్స్ టాక్స్, హౌస్కీపింగ్ కార్యక్రమాలు మరియు కుటుంబ ఉత్సవ్ కార్యక్రమం ద్వారా ఉద్యోగుల్లో బలమైన భద్రతా సంస్కృతిని సంస్థ ప్రోత్సహిస్తోంది.
సామాజిక కార్యక్రమాలతో పాటు, శ్రీ సిమెంట్ పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల తన నిబద్ధతను కూడా మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ ఏడాది గుంటూరు యూనిట్ ప్రాంగణంలో మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో మొత్తం 23,930 మొక్కలను నాటింది. అలాగే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉద్యోగులు మరియు అధికారులు కలిసి మరో 90 మొక్కలను నాటారు. ఈ కార్యక్రమం సంస్థ యొక్క విస్తృత స్థిరత్వ వ్యూహంలో భాగంగా నిర్వహించబడింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంస్థ వినియోగించిన మొత్తం విద్యుత్లో 61.1 శాతం గ్రీన్ విద్యుత్ కాగా, దీనికి 666.4 మెగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ సామర్థ్యం మద్దతు అందించింది. సంస్థ కార్యకలాపాల పరిధిలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 1.96 లక్షల మొక్కలను నాటడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల తన దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను కొనసాగిస్తోంది.
ఈ నిరంతర కార్యక్రమాల ద్వారా శ్రీ సిమెంట్ గుంటూరు కార్యకలాపాల పరిసర ప్రాంతాల్లో మరింత ఆరోగ్యకరమైన, సురక్షితమైన, హరితమయమైన మరియు బలోపేతమైన సమాజాల నిర్మాణానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తోంది. ఆరోగ్యం, విద్య, నీటి భద్రత, మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు కార్యాలయ భద్రత వంటి కీలక రంగాల్లో అవసరాలను తీర్చడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తూ, తాను సేవలందిస్తున్న సమాజాల దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి శ్రీ సిమెంట్ తన కట్టుబాటును కొనసాగిస్తోంది.
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