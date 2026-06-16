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అలాంటి ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడమే 'సర్' ఏకైక లక్ష్యం : ఎన్నికల సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియపై ప్రజల్లో నెలకొన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) వివేక్ యాదవ్ కీలక స్పష్టత ఇచ్చారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఏ ఒక్కరి పేరును ఏకపక్షంగా తొలగించబోమని, ఈ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా జరుగుతుందని హామీ ఇచ్చారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, తొలిరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ) 4,12,384 ఫారాలను పంపిణీ చేసినట్లు వివేక్ యాదవ్ తెలిపారు. ఓటర్లు తమకు అందించిన ఫారాల్లోని వివరాలను సరిచూసుకుని, ఫొటో, సంతకాన్ని జత చేసి త్వరితగతిన తిరిగి అందజేయాలని కోరారు.
ఇతర రాష్ట్రాలు లేదా విదేశాల్లో నివసిస్తున్న వారు 'ecinet.eci.gov.in' అనే పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైనులో దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని సూచించారు. జులై 21వ తేదీన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురిస్తామని, ఆ తర్వాత నెల రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఓటర్లకు ఏవైనా సందేహాలుంటే ఈసీఐ నెట్ యాప్లోని 'కాల్ యువర్ బీఎల్ ఓ' ఫీచర్ను ఉపయోగించుకోవచ్చని, దీనిపై 48 గంటల్లోగా బీఎల్ఓ స్పందిస్తారని సీఈఓ తెలిపారు. జులై 14వ తేదీ వరకు ప్రతి ఇంటిని బీఎల్ఓలు కనీసం మూడుసార్లు సందర్శిస్తారని, ఒకవేళ ఓటర్లు అందుబాటులో లేకపోతే వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువులు కూడా ఫారాలను అందించవచ్చని వివరించారు. కేవలం డూప్లికేట్ ఓట్లను మాత్రమే క్షుణ్ణమైన విచారణ తర్వాత తొలగిస్తామని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి తొలగింపులు ఉండవని ఆయన మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
జులై 1, 2026ను అర్హత తేదీగా ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ సవరణ ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు వివేక్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా వలసలు, మరణాలు, నకిలీ నమోదుల కారణంగా ఓటర్ల జాబితాలో తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు. ఈ భారీ కసరత్తులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని నాలుగు కోట్లకు పైగా ఉన్న ఓటర్ల వివరాలను సుమారు 46,397 మంది బీఎల్ఓ, ఇతర అధికారులు నవీకరించనున్నారు.
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