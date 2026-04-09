అయ్యా డీఎస్పీగారూ... నన్ను ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి: మంగళగిరిలో సెల్ టవర్ ఎక్కిన వ్యక్తి
మంగళగిరి నియోజకవర్గం యర్రబాలెంలో గోలి రామాంజనేయులు అనే వ్యక్తి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి ఆత్మహత్య యత్నం చేసాడు. సెల్ టవర్ పైనుంచి పెద్దపెట్టున కేకలు వేస్తూ.. అయ్యా డీఎస్పీగారూ, నన్ను ఎన్ కౌంటర్ చేసేయండి. నా ఫ్యామిలీని వదిలేయండి. మీ తప్పు లేదని నేను సంతకం పెడతాను. నన్ను కాల్చేయండి. 20 లక్షల ఇస్తే తప్పుడు కేసులు అన్నీ ఎత్తేస్తామని చెప్పారు. ఎవరో ఒక అధికారి ఇలా చేసారు కాబట్టి డిపార్టుమెంట్ అంతా తప్పని నేను అనడంలేదు. నన్ను కాల్చి చంపేయండి, నా ఫ్యామిలీని వదిలేయండి అంటూ సెల్ ఫోన్ టవర్ నుంచి మాట్లాడాడు ఆ వ్యక్తి.
ఎవరితో తిరుగుతున్నావ్ అంటూ రోకలి బండతో భార్య తలపగలగొట్టి హత్య చేసిన భర్త
మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో దారుణం జరిగింది. భార్యపై అనుమానంతో రోకలి బండతో తలపై మోది అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసాడు. గిద్దలూరులోని ఏబీఏ పాలెంలో జరిగిన ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 40 ఏళ్ల గంగయ్య, 36 ఏళ్ల ప్రేమకుమారి గిద్దలూరు ఏబీఏ పాలెంలో కాపురం వుంటున్నారు. ఐతే గంగయ్య మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో చీటికిమాటికి భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు.
ఈమధ్య ఈ గొడవకు తోడు భార్య ఎవరితోనో సన్నిహితంగా వుంటుందంటూ ఆమెపై ఆరోపణలు చేయడం ప్రారంభించాడు. దీనితో తన భర్తతో కలిసి వుండటం సాధ్యం కాదని నెల రోజుల క్రితం పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఐతే ఆమె కాళ్లావేళ్లా పడి తిరిగి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు. గురువారం ఉదయం ఎప్పట్లాగే పూటుగా మద్యం సేవించి ఆమెపై గొడవకు దిగాడు.
ఎవరితో తిరుగుతున్నావంటూ గట్టిగా కేకలు వేస్తూ రోకలి బండ తీసుకుని ఆమె తలపై గట్టిగా మోది చంపేసాడు. ఆమె ఆర్తనాదాలు విన్న ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చేలోపుగానే ఆమె ప్రాణాలు విడిచింది. పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనస్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.