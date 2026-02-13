అతివేగంగా వచ్చి ఆగి వున్న కంటైనర్ ను ఢీకొట్టిన కారు, ఆరుగురు దుర్మరణం
చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నది. చిత్తూరు నగర శివారులోని ఇరువారం కూడలిలో తిరుపతి నుంచి బెంగళూరు వైపు వెళుతున్న కారు అతివేగంగా వచ్చి రోడ్డు పక్కనే ఆగి వున్న కంటైనర్ ను ఢీకొట్టింది. ఈ వేగానికి కారు పూర్తిగా కంటైనర్ కిందకి చొచ్చుకుని వెళ్లి నుజ్జునుజ్జయ్యింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆరుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
కారు ప్రమాదంలో మరణించినవారి వివరాలు తెలియాల్సి వుంది. కంటైనర్ కింద ఇరుక్కుపోయిన కారు నుంచి మృత దేహాలను బైటకు తీయడం కష్టతరంగా మారింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.